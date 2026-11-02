Kradzieże biżuterii w Słupsku. Zatrzymano dwóch obywateli Rumunii podejrzanych o kradzieże w trzech miastach

Kradzież w salonie jubilerskim w Słupsku

Słupscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży w salonie jubilerskim 29 października. Dwaj młodzi mężczyźni oglądali złote bransoletki i wybierali spośród nich, a następnie zaproponowali zapłatę w obcej walucie. Gdy pracownica poinformowała ich, że sklep przyjmuje płatności wyłącznie w polskich złotych, poprosili o wskazanie najbliższego kantoru. Po ich wyjściu ekspedientka zauważyła, że brakuje jednej z bransoletek o wartości 12 tysięcy złotych, którą wcześniej prezentowała mężczyznom.

Podobne kradzieże w Lęborku i Nowym Dworze Gdańskim

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu w okolicznych sklepach i prowadzili czynności w celu ustalenia sprawców. Jak informuje policja, 30 października ci sami mężczyźni w niemal identyczny sposób okradli salony jubilerskie w Lęborku i Nowym Dworze Gdańskim. Kryminalnych ze Słupska, Lęborka i Nowego Dworu Gdańskiego w działaniach wspierali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci ustalili, gdzie przebywają obywatele Rumunii, i poinformowali o tym funkcjonariuszy z Płońska.

Zatrzymanie dwóch obywateli Rumunii i zarzuty kradzieży

30 października kilka minut po godzinie 13 policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku 21 i 28 lat. Śledczy przedstawili im trzy zarzuty kradzieży złotych łańcuszków o łącznej wartości blisko 38 tysięcy złotych. Podczas przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli piętnaście złotych łańcuszków różnych rodzajów. Postępowanie nadal trwa, a policja nie wyklucza kolejnych zarzutów dotyczących podobnych kradzieży. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na dwa miesiące. Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia.

Źródło: Policja.pl