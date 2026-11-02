Julia Suryś zachwyciła kreacją w "Tańcu z Gwiazdami". Żona piłkarza na parkiecie odsłoniła ultrazgrabne nogi

Julia Suryś w odważnej kreacji w "Tańcu z Gwiazdami"

Rywalizacja w programie "Taniec z Gwiazdami" wchodzi w kluczowy etap. Fani sportu mocno kibicowali byłej mistrzyni organizacji UFC, Joannie Jędrzejczyk. Choć zawodniczka sztuk walki prezentowała na parkiecie świetną formę fizyczną oraz taneczne umiejętności, ostatecznie odpadła z widowiska Polsatu w szóstym odcinku. Na tym jednak sportowe akcenty w rozrywkowym show się nie kończą, ponieważ o Kryształową Kulę wciąż walczy tancerka Julia Suryś, która szkoli w parze Piotra Gumulca. Prywatnie jest ona żoną piłkarza włoskiego klubu Francavilla Calcio, a podczas odcinka wyemitowanego w niedzielę, 1 listopada, skradła całe show. Tancerka wystąpiła w mocno wyciętej kreacji, eksponującej jej zgrabne nogi oraz inne partie ciała, czym zachwyciła publiczność. W naszej galerii prezentujemy wyjątkowe ujęcia z udziałem atrakcyjnej uczestniczki, obejmujące zarówno kadry z parkietu "Tańca z Gwiazdami", jak i fotografie wykonane przy zupełnie innych okazjach.

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Piotr Gumulec i Julia Suryś walczą dalej w "Tańcu z Gwiazdami"

Duet, który tworzą Piotr Gumulec i Julia Suryś, uniknął na razie losu Joanny Jędrzejczyk oraz Kamila Kuroczki. Para może jednak mówić o sporym uśmiechu losu w programie. Choć w minionym odcinku żona piłkarza i jej taneczny partner zdobyli od jurorów najniższą notę w wysokości 61 punktów za dwa tańce, decyzją produkcji tego wieczoru nikt nie pożegnał się z widowiskiem "Taniec z Gwiazdami". Oznacza to, że w dalszej rywalizacji o główne trofeum, jakim jest Kryształowa Kula, nadal uczestniczy sześć duetów.

- Izabela Kuna w parze z Michałem Bartkiewiczem

- Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza

- Piotr "Guma" Gumulec trenujący z Julią Suryś

- Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem

- Dominik Rupiński oraz partnerująca mu Estelle François

- Jasper Sołtysiewicz występujący z Darią Sytą-Grobelną

Następny odcinek tanecznego show zostanie wyemitowany w niedzielę, 8 listopada. Pozostaje pytanie, czy na studyjnej widowni pojawi się mąż tancerki, Marcin Stromecki. Ze względu na to, że piłkarz na co dzień występuje na włoskich boiskach, jego przyjazd do Polski może okazać się sporym wyzwaniem logistycznym.