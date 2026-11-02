Groźby w klinice stomatologicznej w Gdańsku. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty

Groźby i żądanie pieniędzy w klinice na Chełmie

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu 23 października 2026 roku. Ze zgłoszenia wynikało, że dzień wcześniej, przed godziną 11:00, dwóch mężczyzn weszło do kliniki stomatologicznej przy ul. Dragana i zażądało od rejestratorki pieniędzy. Następnie mieli wyzywać pacjentkę, która dzwoniła pod numer alarmowy, by powiadomić o zdarzeniu. Jeden z mężczyzn usiadł w fotelu na poczekalni i groził rejestratorce, że nie opuści kliniki bez niej. Mężczyźni opuścili placówkę przed przyjazdem policjantów.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Gdańsku, którzy wytypowali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem. 29 października kryminalni z Oruni, przebywający w czasie wolnym od służby, zatrzymali 42-latka. Podczas przejazdu obok stacji benzynowej policjanci zauważyli, jak 42-latek wchodzi do budynku. Tego samego dnia zatrzymano również 43-latka. Obaj zostali przewiezieni do jednostki Policji, gdzie usłyszeli zarzut zmuszenia do określonego zachowania. Grozi im za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl