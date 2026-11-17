Michał Wiśniewski na premierze "Friz i Wersow. W drodze"

W poniedziałkowy wieczór w warszawskiej Kinotece zorganizowano premierowy pokaz serialu dokumentalnego "Friz i Wersow. W drodze". Na wydarzeniu stawiło się liczne grono twórców internetowych młodego pokolenia, a wśród zgromadzonych influencerów brylował także Michał Wiśniewski.

Wokalista zespołu Ich Troje przecierał szlaki dla gwiazdorskich reality show w naszym kraju. W latach 2003-2004 odsłaniał kulisy swojego życia prywatnego w programie "Jestem jaki jestem", w którym występował razem z ówczesną małżonką, Martą Wiśniewską. Para zdecydowała się wówczas na drugi, niezwykle ekstrawagancki ślub przed kamerami na Antarktydzie. Szacowano wtedy, że koszty organizacji tej ceremonii wyniosły od jednego do dwóch milionów złotych.

Obecność wokalisty na premierze wynikała z faktu, że otrzymał on zaproszenie do projektu internetowych idoli, czyli Karola "Friza" Wiśniewskiego i Weroniki "Wersow" Wiśniewskiej. Nowy dokument ma na celu zaprezentowanie pary z zupełnie innej perspektywy, a popularny "Wiśnia" zaliczył gościnny występ w jednym z odcinków.

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Ich Troje świętuje 30-lecie! Jak dobrze znasz historię i utwory najpopularniejszego zespołu z Łodzi? Pytanie 1 z 16 Kto był pierwszą wokalistką Ich Troje? Justyna Majkowska Magda Femme Elli Mücke Następne pytanie

Michał Wiśniewski przyszedł do kina z tajemniczą brunetką. Wiemy, kim jest

Michał Wiśniewski od przeszło trzydziestu lat utrzymuje status jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskiej scenie muzycznej. Nawet osoby, które nie są fanami twórczości popularnego "Wiśni", doskonale kojarzą jego nazwisko oraz charakterystyczną fryzurę.

Media regularnie rozpisują się na temat burzliwego życia prywatnego piosenkarza. Choć artysta przechodzi obecnie przez piąty rozwód, jego serce znów jest zajęte. W lipcu muzyk oficjalnie potwierdził swój powrót do byłej żony Marty Wiśniewskiej, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony internautów.

Podczas poniedziałkowej premiery u boku gwiazdora zabrakło jednak Mandaryny, a zamiast niej krok w krok podążała za nim pewna brunetka. Po zakończeniu projekcji wspólnie opuścili budynek Kinoteki i skierowali się w stronę auta. W drodze do pojazdu towarzyszka muzyka nagle przed nim kucnęła, pomagając mu najprawdopodobniej zawiązać sznurówki.

Ich zachowanie jednoznacznie wskazuje na bardzo zażyłe relacje, co ma swoje proste wytłumaczenie. Owa brunetka to Dagmara, która jest wieloletnią menedżerką oraz agentką zespołu Ich Troje. Kobieta na co dzień zarządza wizerunkiem i sprawami medialnymi formacji, a także sporadycznie pokazuje się na profilach grupy w mediach społecznościowych.

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