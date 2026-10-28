Michał Wiśniewski rozwodzi się z Polą. Piosenkarz wydał oświadczenie o końcu małżeństwa. Zdradził, co z orzekaniem o winie

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rozwodzą się bez orzekania o winie

Niespodziewane rozstanie Michała i Poli Wiśniewskich nastąpiło siedem miesięcy temu, w połowie marca. Pod koniec października wokalista przekazał oficjalnie, że wraz z żoną podjęli decyzję o rozwodzie za porozumieniem stron. Z ustaleń wynika, że postępowanie sądowe wciąż trwa, a kolejną rozprawę zaplanowano na przyszły rok - konkretnie na kwiecień. Sąd nie będzie orzekał o winie żadnego z małżonków. Taka formuła ma kluczowe znaczenie dla przebiegu całego procesu, ponieważ pozwala uniknąć publicznego wyciągania prywatnych "brudów" oraz ujawniania poufnych szczegółów z życia pary.

Obszerne oświadczenie w tej sprawie opublikowano jednocześnie na profilach społecznościowych Michała Wiśniewskiego oraz Poli Wiśniewskiej na Instagramie. Małżonkowie dołączyli do wpisu wspólną rodzinną fotografię, a także rysunki stworzone przez ich dzieci.

Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie, bo koniec końców nie chodzi o to, kto miał rację, tylko o to, co będzie dalej. Z czasem zaczęliśmy patrzeć inaczej na nasze wspólne życie i to doprowadziło nas do tej decyzji. Podjęliśmy ją wspólnie z szacunkiem dla siebie nawzajem i bez udziału osób trzecich.

Michał i Pola Wiśniewscy wydali oświadczenie. Chodzi o dobro dzieci

W opublikowanym komunikacie para zgodnie zaznaczyła, że absolutnym priorytetem pozostaje dla nich dobro wspólnych pociech. Małżonkowie mają dwoje dzieci. W 2021 roku na świat przyszedł Falco Amadeus, natomiast dwa lata później urodził się Noël Cloé.

Wokalista i jego żona przyznali również, że okres po marcowym rozstaniu obfitował w silne emocje i był dla nich wyjątkowo ciężki. Najgorsze chwile mają już jednak za sobą, dlatego teraz skupiają się na przyszłości i wyrażają wdzięczność za wspólnie przeżyte dobre momenty. Zaznaczyli przy tym wyraźnie, że formalne zakończenie małżeństwa nie przekreśla ich statusu jako rodziny.

Nie będziemy udawać, że to był łatwy czas. Emocji było sporo, jak zawsze, kiedy kończy się coś, co budowało się razem. Dziś te emocje opadły. W życiu nie ma powtórek ani przewijania do tyłu, można tylko wybrać, z czym idzie się dalej. My wybieramy wdzięczność za wszystko, co było dobre. Dobro naszych dzieci jest dla nas oczywiste i nie podlega dyskusji. Ale rodzina to coś więcej. To wzajemne wsparcie w życiu, nadrzędna powinność każdej rodziny, także takiej, która od dziś wygląda trochę inaczej. I szacunek. Przestajemy być małżeństwem. Nie przestajemy być rodziną.

Michał Wiśniewski zapowiada koniec komentarzy w sprawie rozwodu

Podsumowując swoje oświadczenie, Wiśniewscy zaznaczyli, że opublikowany na Instagramie wpis jest ich ostatecznym głosem w sprawie rozwodu i nie zamierzają więcej komentować tego tematu w przestrzeni publicznej.

Dziękujemy tym, którzy byli obok i tym, którzy po prostu o nic nie dopytywali. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i naszych dzieci. Więcej komentarzy nie będzie i to akurat dobra wiadomość - skwitowali.

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