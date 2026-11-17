MOC to ogólnopolski projekt edukacyjno-szkoleniowy, którego celem jest praktyczne przygotowanie młodych ludzi do reagowania na sytuacje kryzysowe. Uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim będą mierzyć się z realnymi scenariuszami wymagającymi współpracy, analizy informacji, podejmowania decyzji, przekazywania meldunków i koordynowania działań.

Wykorzystywane w projekcie Mobilne Edukacyjno-Operacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego to pojazd specjalny, uprzywilejowany, podwójnego zastosowania (dual-use), przygotowany jako mobilna przestrzeń szkoleniowa i operacyjna. Pozwala przenieść ćwiczenia z sali szkoleniowej bezpośrednio w teren i tworzyć realistyczne warunki oraz scenariusze działań w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Od uzyskania informacji do decyzji

Podstawą ćwiczeń w ramach projektu MOC są scenariusze odzwierciedlające rzeczywiste zagrożenia. Może to być powódź i konieczność ewakuacji mieszkańców, rozległy pożar, awaria infrastruktury krytycznej, przerwa w dostawie energii, zagrożenie chemiczne lub radiacyjne, utrata łączności, cyberatak, akcja poszukiwawcza czy konieczność zorganizowania pomocy i logistyki dla osób znajdujących się na zagrożonym obszarze.

Uczestnicy otrzymują informacje o rozwijającej się sytuacji, analizują je, pracują na mapach, przekazują meldunki, określają dostępne siły i środki, podejmują decyzje oraz współpracują w zespołach. Sytuacja może zmieniać się w czasie rzeczywistym podczas ćwiczenia, wymuszając odpowiednią reakcję i aktualizację wcześniejszych decyzji.

„Nie chcemy uczyć młodych ludzi reagowania na kryzys wyłącznie z prezentacji czy podręcznika. Chcemy postawić ich przed konkretną sytuacją: jest zagrożenie, napływają informacje, trzeba ustalić, co jest najważniejsze, podzielić zadania i zacząć działać. Pojazd specjalny i System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN pozwalają nam stworzyć środowisko, w którym można takie sytuacje przećwiczyć. Bo nie chodzi o to, żeby się bać. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co zrobić, kiedy naprawdę wydarzy się coś nieprzewidzianego” - mówi Grzegorz Duda z Fundacji Akademia Młodego Mechanika.

SZK JAŚMIN - Połączony Obraz Sytuacji Kryzysowej / Operacyjnej

Technologicznym sercem Mobilnego Edukacyjno-Operacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest SZK JAŚMIN - Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN firmy TELDAT. System wspiera procesy zarządzania, planowania, kierowania i monitorowania sytuacji kryzysowych oraz pozwala integrować informacje pochodzące z wielu źródeł.

Dzięki cyfrowym mapom i danym geoprzestrzennym możliwe jest obrazowanie sytuacji w terenie, nanoszenie zdarzeń, lokalizacji ludzi oraz dostępnych sił i środków. System umożliwia również przekazywanie danych, zdjęć i obrazu wideo, wykorzystanie informacji GPS oraz współpracę użytkowników znajdujących się w różnych lokalizacjach.

W praktyce pozwala to stworzyć wspólny obraz sytuacji - uczestnicy ćwiczenia nie pracują na oderwanych od siebie informacjach, ale uczą się ich zbierania, weryfikowania, przekazywania i wykorzystywania do podejmowania decyzji.

„W zarządzaniu kryzysowym ogromne znaczenie ma dostęp do aktualnej informacji i możliwość przedstawienia jej wszystkim uczestnikom działań w jednym środowisku. SZK JAŚMIN pozwala integrować dane pozyskiwane bezpośrednio z terenu, przedstawiać je na cyfrowych mapach oraz wspierać wymianę informacji i koordynację działań. W projekcie MOC technologia ta może być wykorzystywana również szkoleniowo - uczestnicy nie tylko poznają system, ale uczą się pracować na informacjach w ramach konkretnych scenariuszy kryzysowych” - mówi inż. Łukasz Blechman, z-ca dyrektora Departamentu Marketingu i Handlu TELDAT.

Mobilne Edukacyjno-Operacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pojazd specjalny przygotowywany przez Fundację Akademia Młodego Mechanika wspólnie z Grzegorzem Dudą, wykorzystujący SZK JAŚMIN, ma pełnić funkcję mobilnego stanowiska szkoleniowego i operacyjnego. Mobilność jest jednym z najważniejszych założeń całej koncepcji - pojazd może stanowić punkt, do którego trafiają dane z czujników oraz informacje od uczestników znajdujących się w terenie i z którego koordynowany jest przebieg ćwiczenia. Możliwe jest również wykorzystywanie dodatkowych urządzeń, komputerów, kamer oraz innych źródeł danych.

Mobilne Edukacyjno-Operacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego to specjalistyczny pojazd podwójnego zastosowania (dual-use) pełniący funkcję mobilnego centrum dowodzenia i łączności, wymiany informacji i koordynacji działań. Na jego pokładzie znajdują się stanowiska komputerowe z systemem SZK JAŚMIN firmy TELDAT, środki łączności radiowej, satelitarnej, telefonii komórkowej GSM, systemy obserwacji i transmisji obrazu, sensory i efektory, stacja pogodowa, a także wyposażenie specjalistyczno-ratownicze. Zastosowane rozwiązania pozwalają integrować różne środki łączności radiowej (DMR / TETRA), GSM, GPS, VoIP, LAN, Wi-Fi i satelitarnej - a także odbierać obraz m.in. z dronów, kamer monitoringu i kamer osobistych. System umożliwia tworzenie niezależnych grup komunikacyjnych, pracę z informacjami napływającymi z wielu źródeł, ich zobrazowanie i wymianę pomiędzy zespołami. Może pracować również bez dostępu do Internetu, a jego możliwości są skalowalne i dynamicznie dostosowywane w zależności od potrzeb i liczby użytkowników. Dzięki temu pojazd tworzy niezależne, mobilne stanowisko umożliwiające budowanie wspólnego obrazu sytuacji i koordynowanie działań w terenie.

W przygotowanie pojazdu włączyli się również partnerzy projektu, m.in. VARTA Automotive oraz Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

Nauka poprzez działanie

MOC - Mistrzostwa Obrony Cywilnej, Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego - mają stwarzać warunki, w których wiedza z zakresu bezpieczeństwa łączy się z praktyką, nowoczesnymi technologiami i pracą zespołową.

Uczestnicy szkoleń będą przygotowywani do działania m.in. w obszarach pierwszej pomocy, ewakuacji, reagowania na pożary i powodzie, zagrożenia chemiczne i radiacyjne, cyberbezpieczeństwa, łączności, logistyki, pracy z mapą, rozpoznawania sygnałów alarmowych oraz organizacji działania w sytuacji ograniczonego dostępu do podstawowej infrastruktury.

W zależności od scenariusza mogą pracować w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za poszczególne obszary, m.in.: planowanie cywilne, logistykę, infrastrukturę krytyczną, alarmowanie / powiadamianie, operacje i organizacje działań, opiekę zdrowotną i pomoc socjalno-bytową, ochronę zabytków, monitorowanie, prognozowanie i analizy geoprzestrzenne.

Docelowo projekt MOC ma tworzyć społeczność młodych ludzi, którzy systematycznie zdobywają wiedzę i umiejętności, szkolą się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a następnie sprawdzają swoje kompetencje podczas realnych sytuacji kryzysowych / operacji, a także praktycznych ćwiczeń i Mistrzostw.

Siła wiedzy, MOC działania.

Źródło informacji: V8 Team

Autor: Wojska Obrony Terytorialnej/ Materiały prasowe