Listopadowe promocje to nie tylko szansa na zakup produktów w niższych cenach, lecz także dobry pretekst, by pomyśleć o świątecznych upominkach wcześniej niż zwykle. Wśród wybranych ofert Allegro znalazły się propozycje dla miłośników podróży, osób aktywnych fizycznie, fanów gier i klocków LEGO, a także tych, którzy lubią spędzać czas w kuchni, dbać o dom i celebrować codzienne chwile relaksu. Niezależnie od tego, czy szukasz praktycznego akcesorium, nowego sprzętu, czy prezentu dla bliskiej osoby, warto przyjrzeć się nadchodzącym ofertom.

Na podróż i dla aktywnych – praktyczne rozwiązania na co dzień

Plecak kabinowy Wittchen – wygoda podczas krótkich wyjazdów

Dobrze dobrany bagaż podręczny potrafi znacząco ułatwić podróżowanie, zwłaszcza gdy planujemy krótki wyjazd i chcemy ograniczyć liczbę zabieranych rzeczy. Czarny plecak Wittchen o wymiarach 40 × 25 × 20 cm to propozycja dla osób, które cenią funkcjonalne rozwiązania i kompaktowy format. Może sprawdzić się zarówno podczas weekendowego wypadu, jak i w podróży samolotem, gdy zależy nam na odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni bagażowej. Uniwersalny kolor i prosty design sprawiają, że będzie pasował do różnych stylizacji.

Cena regularna: 149 zł. Cena promocyjna: 99 zł. Oferta wystartuje 18 listopada o godz. 9:00.

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Wioślarz magnetyczny Trex Sport – domowy trening bez wychodzenia na siłownię

Osoby, które chcą zadbać o regularną aktywność fizyczną, mogą zainteresować się wioślarzem magnetycznym Trex Sport. To sprzęt przeznaczony do treningu w warunkach domowych, pozwalający angażować wiele partii mięśni podczas jednego ćwiczenia. Magnetyczny system oporu umożliwia dostosowanie intensywności wysiłku do własnych możliwości i stopnia zaawansowania. Praktycznym rozwiązaniem jest składana konstrukcja, dzięki której łatwiej przechowywać urządzenie po zakończonym treningu. Wioślarz może być dobrym wyborem dla osób, które chcą stworzyć własną, niewielką strefę fitness w domu i ćwiczyć niezależnie od pogody czy godzin otwarcia siłowni.

Cena regularna: 889 zł. Cena promocyjna: 599 zł. Oferta wystartuje 19 listopada o godz. 19:00.

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Rozrywka dla małych i dużych – propozycje dla fanów gier i kreatywnej zabawy

PlayStation 5 z dwoma kontrolerami DualSense – prezent, który ucieszy graczy

Są prezenty, które potrafią wywołać prawdziwe emocje jeszcze przed rozpakowaniem. Konsola Sony PlayStation 5 z dwoma kontrolerami DualSense to propozycja dla miłośników gier, ale również dla osób, które lubią wspólną rozrywkę. Dwa kontrolery w zestawie pozwalają od razu pomyśleć o rozgrywce w duecie, bez konieczności dokupowania dodatkowego akcesorium. DualSense oferuje między innymi haptyczne wibracje i adaptacyjne efekty Trigger, dzięki którym kompatybilne gry mogą zapewniać bardziej angażujące doświadczenia. To jedna z tych propozycji, które mogą znaleźć się wysoko na tegorocznej liście wymarzonych prezentów.

Cena regularna: 3499 zł. Cena promocyjna: 3149 zł. Oferta wystartuje 20 listopada o godz. 19:00.

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LEGO City 60505 – trzy pojazdy i mnóstwo pomysłów na zabawę

Zestawy LEGO od lat pozostają jednymi z najbardziej uniwersalnych pomysłów na prezent dla dzieci. Model LEGO City 60505 z samolotem, ciężarówką serwisową i poduszkowcem to propozycja dla małych miłośników pojazdów i przygód. W pudełku znajduje się 990 elementów, z których można zbudować trzy modele związane z akcjami ratunkowymi. Zestaw pozwala nie tylko rozwijać zdolności manualne i kreatywność, lecz także wymyślać własne scenariusze zabawy. To ciekawa propozycja dla dzieci, które lubią konstruować, odkrywać i tworzyć własne historie.

Cena regularna: 217,99 zł. Cena promocyjna: 145,99 zł. Oferta wystartuje 21 listopada o godz. 9:00.

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Dom pełen dobrych pomysłów – sprzęty, które ułatwiają codzienność

Piec do pizzy Ariete Pizza Italia – włoski akcent w domowej kuchni

Czy można przygotować pizzę z chrupiącym spodem bez wychodzenia z domu? Z piecem Ariete Pizza Italia będzie to znacznie prostsze. Urządzenie o mocy 1200 W pozwala osiągnąć temperaturę do 400°C, a specjalny kamień do pieczenia pomaga uzyskać charakterystyczny efekt wypieku. Do dyspozycji jest pięć poziomów temperatury, timer oraz okienko, przez które można obserwować przygotowywaną pizzę. W zestawie znajdują się również dwie metalowe łopatki. To ciekawy pomysł na prezent dla miłośników włoskiej kuchni i wszystkich, którzy lubią eksperymentować w kuchni.

Cena regularna: 309 zł. Cena promocyjna: 249 zł. Oferta wystartuje 18 listopada o godz. 9:00.

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Parownica Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further – sprzątanie z wykorzystaniem mocy pary

Praktyczne urządzenia do domu również mogą być dobrym pomysłem na prezent, szczególnie dla osób, które lubią funkcjonalne rozwiązania ułatwiające codzienne obowiązki. Parownica Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further wykorzystuje moc pary do czyszczenia różnych powierzchni, między innymi podłóg, płytek czy fug. Urządzenie jest gotowe do pracy w krótkim czasie, a zbiornik na wodę można uzupełniać także podczas sprzątania. System EasyFix ułatwia czyszczenie podłóg, a regulacja ilości pary pozwala dopasować jej strumień do rodzaju zabrudzeń. To propozycja dla tych, którzy cenią sprawne i wygodne porządki.

Cena regularna: 669 zł. Cena promocyjna: 585 zł. Oferta wystartuje 21 listopada o godz. 9:00.

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Chwila dla siebie – pielęgnacyjne rytuały i odrobina relaksu

Rituals The Ritual of Karma – chwila relaksu zamknięta w eleganckim zestawie

Kosmetyczny zestaw prezentowy to klasyka, która nie musi być oczywistym wyborem. The Ritual of Karma marki Rituals to propozycja dla osób, które lubią otaczać się przyjemnymi zapachami i traktują codzienną pielęgnację jako mały rytuał. Zestaw obejmuje kilka kosmetyków do pielęgnacji ciała, dzięki którym można stworzyć własny domowy rytuał relaksu. To pomysł na upominek dla kogoś bliskiego albo drobny prezent dla samej siebie – szczególnie jeśli lubimy zamieniać codzienną kąpiel czy pielęgnację w chwilę przyjemności.

Cena regularna: 109 zł. Cena promocyjna: 87 zł. Oferta wystartuje 20 listopada o godz. 19:00.

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Bioderma Atoderm Huile – pielęgnacja dla wymagającej skóry

Na liście inspiracji nie mogło zabraknąć również produktów pielęgnacyjnych. Bioderma Atoderm Huile to olejek do kąpieli i pod prysznic przeznaczony przede wszystkim do skóry suchej, bardzo suchej i skłonnej do atopii. Jego formuła pomaga delikatnie oczyszczać skórę i wspierać jej naturalną barierę ochronną. Kosmetyk można stosować w codziennej pielęgnacji, a duża pojemność opakowań sprawia, że zestaw będzie praktycznym zakupem na dłużej. W ramach promocji dostępne będą dwa opakowania po 1000 ml – propozycja dla osób, które cenią sprawdzone kosmetyki i lubią mieć ulubione produkty zawsze pod ręką.

Cena regularna: 129,99 zł. Cena promocyjna: 89,99 zł. Oferta wystartuje 21 listopada o godz. 19:00.

Sprawdź ofertę Bioderma Atoderm na Allegro⁠

Black Weeks – dobry moment, by zaplanować zakupy

Tegoroczne Black Weeks na Allegro to okazja, by przyjrzeć się ofertom z różnych kategorii i znaleźć produkty odpowiadające własnym potrzebom. Wśród wybranych propozycji są zarówno większe zakupy, takie jak konsola czy sprzęt fitness, jak i drobniejsze upominki oraz praktyczne akcesoria do domu. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość obniżek, ale również na terminy rozpoczęcia poszczególnych promocji – część ofert pojawi się już 18 listopada, kolejne będą dołączać w następnych dniach.

Zakończenie

Niezależnie od tego, czy planujesz skompletować świąteczne prezenty, wymienić domowe wyposażenie, czy po prostu skorzystać z atrakcyjnej ceny produktu, który od dawna masz na liście zakupów, warto śledzić kampanię Black Weeks na Allegro. Osiem wybranych ofert pokazuje, że listopadowe promocje mogą być okazją do znalezienia czegoś dla siebie i bliskich – od codziennych drobiazgów po większe zakupowe marzenia.

Tekst sponsorowany