Magda Linette triumfuje w turnieju WTA Cennaj. Polka wreszcie przełamała złą passę w finałach

Finał WTA Cennaj rozegrano w poniedziałek

Ostateczne starcie indyjskich zawodów pierwotnie zaplanowano na niedzielę. Niestety, intensywne opady deszczu zmusiły organizatorów do przełożenia rywalizacji na poniedziałek. Mecz od początku zapowiadał się na niezwykle zacięty, ponieważ pierwsza partia toczyła się bardzo równym rytmem. Dopiero w decydującym momencie rywalka zdołała przełamać polską tenisistkę. Janice Tjen zapisała pierwszą odsłonę na swoje konto, wygrywając 7:5.

Poznanianka nie poddała się po niepowodzeniu w początkowej fazie meczu i w drugiej partii całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Reprezentantka Polski pozwoliła indonezyjskiej przeciwniczce na wygranie zaledwie jednego gema. Trzeci set przyniósł powrót do wyrównanej rywalizacji obu świetnie dysponowanych zawodniczek. Magda Linette szybko objęła prowadzenie 3:1, jednak Tjen błyskawicznie odrobiła straty, po czym kolejne przełamanie ze strony Polki ostatecznie przypieczętowało jej zwycięstwo w całym spotkaniu.

Kogo pokonała Magda Linette po drodze?

Dla polskiej tenisistki było to pierwsze w historii starcie z indonezyjską rywalką. Wywalczony puchar jest jej czwartym trofeum w profesjonalnej karierze, ale jednocześnie pierwszym zdobytym w trwającym sezonie. Przed występem w Indiach poznanianka nie dotarła w tym roku do żadnego decydującego meczu. W drodze do wielkiego finału pokonała Białorusinkę Alionę Falej oraz dwie reprezentantki Japonii, Moyukę Uchijimę i Maię Hontamę. Polka wyeliminowała także Rosjankę Anastazję Zacharową, a aż trzy z tych spotkań wymagały rozegrania trzech setów.

Sukces w azjatyckich zawodach ma również wymiar symboliczny dla polskiej zawodniczki. Magda Linette grała już w finale w Cennaj w 2022 roku, lecz wtedy musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki. Triumf nad najwyżej rozstawioną zawodniczką pozwolił jej na znaczną poprawę pozycji w światowym zestawieniu. Zwycięstwo oznacza bardzo istotny awans w najnowszym rankingu najlepszych tenisistek. Poznanianka przesunie się z 68 na około 43 miejsce w globalnym notowaniu.