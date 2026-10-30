Marcin Maciejczak szczerze o złamanym sercu. "Zostałem sam jak palec"

Marcin Maciejczak zyskał rozpoznawalność na przełomie 2019 i 2020 roku za sprawą udanego udziału w programie "The Voice Kids". Od tamtej pory osiągnął wiele kolejnych sukcesów zawodowych, trzymając życie prywatne z daleka od medialnego szumu. Tym razem zrobił wyjątek i przyznał, że doświadczył bólu rozstania w liceum, ale poczucie krzywdy potrafi przekuć w sztukę.

Marcin Maciejczak o trudnym rozstaniu. Kosztowało go znajomych

20-letni wokalista zagościł ostatnio w podcaście "Wersja osobista". W rozmowie z prowadzącym ten format przyznał, że doświadczył zakochania, ale ostatecznie miłość miała wysoką cenę. Po zakończeniu relacji od zdolnego chłopaka odsunęło się grono znajomych.

- Tak, miłość na pewno zagościła w moim życiu, ale nie wgłębiając się za bardzo w nią, to ona zabrała mi wszystkich dookoła w jednym momencie. Kiedy się rozstałem i, wiesz, kiedy byłem w dużej grupie znajomych, razem imprezowaliśmy, bo to jest liceum - i nagle zostałem sam jak palec. To było traumatyczne - powiedział Marcin Maciejczak.

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"Jest to bardzo brutalne"

Wokalista cieszący się wiernym gronem fanów czerpie jednak inspirację z trudnych doświadczeń. Jak wyjawił Maciejczak we wspomnianym podcaście, tworzenie pod wpływem poczucia krzywdy sprawia mu większą radość, mimo że swój album o miłości stworzył w pozytywnych chwilach.

- Jest to bardzo brutalne, ale uważam, że większy fun z pisania, tworzenia i wymyślania mam wtedy, kiedy jestem skrzywdzony. Mam duży kontrast, ponieważ tworzyłem płytę o miłości w takim dobrym momencie mojego życia - zdradził.

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Zwycięzca "The Voice Kids" należy do gwiazd młodego pokolenia

Marcin Maciejczak wygrał "The Voice Kids" na początku 2020 roku, a za zaprezentowany w programie singiel "Jak gdyby nic" odebrał złotą, jak i następnie platynową płytę. W wieku piętnastu lat wydał swój debiutancki album, jak również nagrał duety z Natalią Nykiel czy Justyną Steczkowską. Artysta wystartował także w preselekcjach do Eurowizji 2024 i aktualnej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niedawno świętował premierę minialbumu "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie", który uzupełnia jego ubiegłoroczny krążek "8 piosenek o miłości".

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