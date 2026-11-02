Zimowy weekend w Czechach. 7 jarmarków bożonarodzeniowych, które warto odwiedzić

Nie trzeba planować dalekiej podróży, aby poczuć wyjątkową atmosferę Bożego Narodzenia

Czeskie jarmarki bożonarodzeniowe to świetny pomysł na zimowy city break.

Sprawdź, które z czeskich miast oferują najciekawsze jarmarki, które mogą stać się celem udanego przedświątecznego weekendu.

Praga - świąteczna magia na Rynku Staromiejskim

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów bożonarodzeniowej Pragi jest Rynek Staromiejski. To miejsce, w którym można połączyć poszukiwanie oryginalnych upominków z odkrywaniem uroków czeskiej stolicy. Wśród drewnianych domków handlowych znajdziemy świąteczne ozdoby, wieńce adwentowe, świece, jemiołę, szopki, zabawki oraz produkty lokalnych twórców. Nie brakuje również słodkich przysmaków i gorących napojów, idealnych na chłodniejsze dni.

Warto uwzględnić jarmark podczas spaceru po historycznym centrum, odwiedzając przy okazji Bramę Prochową, Dom Miejski i okoliczne uliczki Starego Miasta. Należy jednak pamiętać, że stoiska zlokalizowane są w części placu od strony ulicy V Celnici.

Termin: 25 listopada - 24 grudnia.

Plac Pokoju w Pradze - propozycja dla miłośników rękodzieła

Nieco bardziej kameralny klimat oferuje jarmark na Placu Pokoju, położonym w dzielnicy Vinohrady. To jedno z wydarzeń, które rozpoczynają się w Pradze stosunkowo wcześnie. Centralnym punktem świątecznej scenerii jest neogotycki kościół św. Ludmiły, którego imponujące wieże pięknie komponują się z bożonarodzeniowymi dekoracjami.

Na odwiedzających czekają między innymi ceramiczne szopki, drewniane zabawki, ręcznie wykonywana biżuteria oraz produkty z owczej wełny. Można również zatrzymać się przy stoiskach gastronomicznych. Po zakupach warto zajrzeć do jednej z pobliskich kawiarni lub restauracji i poznać spokojniejszą stronę praskiego życia.

Termin: 20 listopada - 24 grudnia.

Plac Wacława - prezenty i świąteczne wydarzenia

Kolejnym przystankiem na mapie bożonarodzeniowej Pragi jest Plac Wacława. Jego położenie w samym centrum miasta sprawia, że łatwo połączyć wizytę na jarmarku ze zwiedzaniem innych atrakcji, w tym Muzeum Narodowego.

Na stoiskach przygotowanych przez lokalnych wystawców można poszukać oryginalnych prezentów, świątecznych dekoracji, pierników, świec i tradycyjnych szopek. Organizatorzy zapowiadają także wydarzenia kulturalne. W programie mają znaleźć się koncerty, występy chórów oraz atrakcje przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Jarmark obejmuje przede wszystkim dolną część placu, dlatego tam najlepiej rozpocząć spacer. W pobliżu znajduje się również pomnik św. Wacława.

Termin: 28 listopada 2026 - 6 stycznia 2027 roku.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

Brno - świąteczna trasa przez kilka miejskich placów

W Brnie bożonarodzeniowy klimat można odkrywać w różnych częściach centrum. Poszczególne place oferują nieco inne atrakcje, dlatego warto zaplanować dłuższy spacer i odwiedzić kilka lokalizacji.

Na Rynku Kapuścianym (Zelný trh) swoje wyroby prezentują rzemieślnicy, natomiast na Placu Morawskim można skorzystać z lodowiska i zobaczyć diabelski młyn. Plac Wolności przyciąga uwagę charakterystyczną choinką, a na Placu Dominikańskim znajduje się ręcznie wykonana drewniana szopka. Z kolei dziedziniec Starego Ratusza to dobre miejsce na kulinarną przerwę.

Wśród lokalnych przysmaków warto wypatrywać morawskich frgáli, czyli tradycyjnych drożdżowych kołaczy. Ciekawą propozycją jest również turbomošt - gorący napój przygotowywany na bazie soku jabłkowego, przypraw i alkoholu. Dodatkową atrakcją może być przejażdżka specjalnym świątecznym tramwajem.

Termin: 13 listopada - 31 grudnia. Poszczególne jarmarki mogą mieć odmienne daty funkcjonowania.

Ołomuniec - świąteczne smaki i zabytki z listy UNESCO

Ołomuniec to interesujący kierunek dla osób, które lubią łączyć świąteczne atrakcje ze zwiedzaniem zabytkowych miast. Jarmark organizowany jest na Górnym i Dolnym Rynku, a także w pobliskiej hali targowej.

Jednym z jego charakterystycznych elementów jest duża, drewniana szopka betlejemska. Na odwiedzających czeka również lodowisko, stoiska z lokalnym rękodziełem i bogata oferta gastronomiczna. Na Górnym Rynku warto zwrócić uwagę na Kolumnę Trójcy Przenajświętszej, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dolny Rynek przygotowuje natomiast więcej propozycji dla najmłodszych.

Ołomuniecki jarmark słynie przede wszystkim z różnorodnych ponczów, dostępnych w wielu smakach i wariantach. Miłośnicy regionalnej kuchni mogą spróbować także Olomoucké tvarůžky, czyli morawskich serków o bardzo charakterystycznym, intensywnym aromacie.

Termin: 20 listopada - 23 grudnia 2026 roku.

Karlowe Wary - świąteczny wyjazd w uzdrowiskowym klimacie

Osoby szukające połączenia bożonarodzeniowych atrakcji z odpoczynkiem w uzdrowiskowym otoczeniu mogą wybrać Karlowe Wary. Świąteczne wydarzenia koncentrują się przede wszystkim w okolicy Kolumnady Młyńskiej. Na miejscu pojawiają się stoiska z ozdobami, rękodziełem, regionalnymi potrawami i gorącymi napojami. Całość uzupełniają koncerty oraz występy artystyczne.

Podczas pobytu warto zobaczyć słynne kolumnady i zabytkową zabudowę miasta. Ciekawym pomysłem jest również przejażdżka kolejką turystyczną. Wśród lokalnych przysmaków szczególnie polecane są lázeňské oplatky, czyli cienkie, okrągłe wafle uzdrowiskowe, które można kupić w różnych smakach, również w wersji podawanej na ciepło.

Na trasie spaceru dobrze uwzględnić Kolumnadę Gorącego Źródła i znajdujące się tam Vřídlo. To naturalne źródło wyrzucające wodę na wysokość nawet 12 metrów. Miejską choinkę można znaleźć przed hotelem Thermal, skąd łatwo skierować się w stronę jarmarku.

Termin: 29 listopada 2026 - 6 stycznia 2027 roku.

Liberec - bożonarodzeniowe iluminacje i widok na Góry Izerskie

Ostatnią propozycją jest Liberec, gdzie świąteczny jarmark odbywa się na placu Beneša, tuż przy zabytkowym ratuszu. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, występy sceniczne oraz atrakcje dla dzieci. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się mechaniczna szopka z ręcznie wykonanymi figurkami.

Na drewnianych stoiskach można znaleźć lokalne wyroby, bożonarodzeniowe dekoracje i czeskie specjały. W poprzednich edycjach organizowano również przedstawienia dla najmłodszych, koncerty i inne wydarzenia, a dodatkową atrakcją był diabelski młyn. Po zmroku warto zwrócić uwagę na iluminacje zdobiące fasadę ratusza.

Pobyt w mieście można urozmaicić wizytą w Muzeum Północnoczeskim. Znajduje się tam wyjątkowa mechaniczna szopka rodziny Metelków, obejmująca 260 drewnianych postaci, z których wiele pozostaje w ruchu. Alternatywą dla miejskiego zwiedzania będzie wycieczka na Ještěd, charakterystyczny szczyt z futurystyczną wieżą hotelowo-telewizyjną.

Termin: 26 listopada - 23 grudnia.

Czechy na świąteczny city break - który kierunek wybrać?

Czeskie jarmarki bożonarodzeniowe mają różnorodny charakter. Praga zachwyca zabytkową scenerią i bogatą ofertą stoisk, Brno pozwala odkrywać kilka świątecznych lokalizacji podczas jednego spaceru, a Ołomuniec przyciąga regionalnymi smakami i wyjątkowymi dekoracjami. Karlowe Wary kuszą uzdrowiskowym klimatem, natomiast Liberec oferuje połączenie świątecznych iluminacji z górskimi krajobrazami. Niezależnie od wybranego miasta, zimowy weekend w Czechach może być ciekawą okazją do poznania lokalnych tradycji i poczucia atmosfery nadchodzących świąt.

40