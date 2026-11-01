Polskie gwiazdy kwestują na cmentarzach we Wszystkich Świętych. Wśród nich Anna Dymna, Mateusz Janicki i Artur Barciś

Tradycja Wszystkich Świętych w Polsce i pamięć o zmarłych

Obchodzony 1 listopada dzień Wszystkich Świętych ma dla polskiej kultury i tradycji szczególne znaczenie. Chociaż z perspektywy religijnej uroczystość ta upamiętnia wszystkich zbawionych, to w rodzimych zwyczajach stała się przede wszystkim czasem wyciszenia, oddania hołdu przodkom i pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli.

W tym okresie na nekropolie w całym kraju udają się miliony Polaków. Odwiedzający porządkują miejsca spoczynku swoich bliskich, dekorują je wiązankami z żywych chryzantem i zapalają znicze, których ogień stanowi symbol nadziei, pamięci oraz wiecznego światła. Zjawisko to przybiera ogromną skalę, dzięki czemu po zapadnięciu zmroku cmentarze mienią się tysiącami świateł, tworząc niezwykłą atmosferę skupienia i refleksji. Wydarzenie to ma również głęboki wymiar rodzinny i społeczny. Wspólna modlitwa oraz spotkania wielu pokoleń przy grobach pozwalają na przekazywanie najmłodszym opowieści o dawnych członkach rodziny, co z kolei umacnia poczucie tożsamości i ciągłość tradycji.

Artur Barciś, Beata Tadla i Karol Strasburger kwestują na Starych Powązkach

Każdego roku znane osobistości ze świata polskiego show-biznesu angażują się w zbiórkę funduszy na Starych Powązkach. Akcja, za której organizację odpowiada Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, trwa już od przeszło pół wieku. Zgromadzone w ten sposób datki przeznaczane są na ratowanie zabytkowych pomników na terenie tej jednej z najstarszych stołecznych nekropolii, a tylko w 2026 roku pracom konserwatorskim poddano niemal 30 nagrobków. Na Starych Powązkach datki do puszek zbierali między innymi

Beata Tadla,

Karol Strasburger,

Olgierd Łukaszewicz,

Bożena Stachura,

Magdalena Zawadzka,

Hanna Bakuła,

Joanna Trzepiecińska,

Ewa Kuklińska,

Maja Komorowska

oraz Artur Barciś.

Anna Dymna i Mateusz Janicki na kwestach na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Analogiczna inicjatywa, której historia sięga niemal 50 lat, organizowana jest na jednej z krakowskich nekropolii przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Wśród znanych osób kwestujących na Cmentarzu Rakowickim znaleźli się Dorota Segda, Anna Dymna oraz Mateusz Janicki.

Zbierają po raz czterdziesty!