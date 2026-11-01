Polskie gwiazdy kwestują na cmentarzach we Wszystkich Świętych. Wśród nich Anna Dymna, Mateusz Janicki i Artur Barciś

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Tradycja Wszystkich Świętych w Polsce i pamięć o zmarłych
Obchodzony 1 listopada dzień Wszystkich Świętych ma dla polskiej kultury i tradycji szczególne znaczenie. Chociaż z perspektywy religijnej uroczystość ta upamiętnia wszystkich zbawionych, to w rodzimych zwyczajach stała się przede wszystkim czasem wyciszenia, oddania hołdu przodkom i pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli.
W tym okresie na nekropolie w całym kraju udają się miliony Polaków. Odwiedzający porządkują miejsca spoczynku swoich bliskich, dekorują je wiązankami z żywych chryzantem i zapalają znicze, których ogień stanowi symbol nadziei, pamięci oraz wiecznego światła. Zjawisko to przybiera ogromną skalę, dzięki czemu po zapadnięciu zmroku cmentarze mienią się tysiącami świateł, tworząc niezwykłą atmosferę skupienia i refleksji. Wydarzenie to ma również głęboki wymiar rodzinny i społeczny. Wspólna modlitwa oraz spotkania wielu pokoleń przy grobach pozwalają na przekazywanie najmłodszym opowieści o dawnych członkach rodziny, co z kolei umacnia poczucie tożsamości i ciągłość tradycji.
Artur Barciś, Beata Tadla i Karol Strasburger kwestują na Starych Powązkach
Każdego roku znane osobistości ze świata polskiego show-biznesu angażują się w zbiórkę funduszy na Starych Powązkach. Akcja, za której organizację odpowiada Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, trwa już od przeszło pół wieku. Zgromadzone w ten sposób datki przeznaczane są na ratowanie zabytkowych pomników na terenie tej jednej z najstarszych stołecznych nekropolii, a tylko w 2026 roku pracom konserwatorskim poddano niemal 30 nagrobków. Na Starych Powązkach datki do puszek zbierali między innymi
- Beata Tadla,
- Karol Strasburger,
- Olgierd Łukaszewicz,
- Bożena Stachura,
- Magdalena Zawadzka,
- Hanna Bakuła,
- Joanna Trzepiecińska,
- Ewa Kuklińska,
- Maja Komorowska
- oraz Artur Barciś.
Anna Dymna i Mateusz Janicki na kwestach na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Analogiczna inicjatywa, której historia sięga niemal 50 lat, organizowana jest na jednej z krakowskich nekropolii przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Wśród znanych osób kwestujących na Cmentarzu Rakowickim znaleźli się Dorota Segda, Anna Dymna oraz Mateusz Janicki.