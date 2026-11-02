Zatrzymanie w Rzeszowie. 35-letni obywatel Rumunii aresztowany w sprawie przywłaszczenia Mercedesa wartego prawie 800 tys. zł

Mercedes z wypożyczalni na Białołęce nie został zwrócony

Mężczyzna posługujący się rumuńskim paszportem wynajął w firmie na Białołęce Mercedesa wartego prawie 800 tys. zł. Mimo podpisanej umowy samochód nie został zwrócony w terminie. Numer telefonu wynajmującego był nieaktywny. W wiadomości przesłanej do firmy poinformowano, że wynajmującemu skradziono samochód wraz z kluczykami.

Dwaj obywatele Rumunii zatrzymani w Rzeszowie

Przedstawiciel firmy zgłosił sprawę policjantom z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. Informacje trafiły także do północnopraskich policjantów z grupy Skorpion, zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Z ustaleń operacyjnych wynikało, że w wypożyczonym Mercedesie usunięto urządzenia lokalizacyjne. Policjanci ustalili również, że obywatel Rumunii może być zamieszany w kradzieże luksusowych samochodów na terenie Europy i najprawdopodobniej planował kradzież kolejnego Mercedesa należącego do rzeszowskiej wypożyczalni.

35-latek tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu w Rzeszowie

Policjanci zaplanowali w Rzeszowie akcję, którą przeprowadzili kilka dni wcześniej. Zatrzymali 35-letniego obywatela Rumunii oraz towarzyszącego mu 27-latka, gdy pojawili się w wytypowanej wypożyczalni. Obaj zostali przewiezieni do północnopraskiej komendy, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności. 35-latek usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ, a sąd uwzględnił wniosek prokuratora o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl