Zatrzymanie poszukiwanego z Elbląga w Maladze. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania

Poszukiwany z Elbląga namierzony dzięki współpracy z ENFAST

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, prowadząc czynności operacyjne, wpadli na trop poszukiwanego 46-latka. Mężczyzna jest podejrzany między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz przestępstwo narkotykowe. W jego sprawie wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Elbląga wyjechał z Polski i ukrywał się za granicą.

Zatrzymanie w Maladze i ekstradycja 46-latka do Polski

W wyniku sprawdzeń i działań polskiej oraz hiszpańskiej policji ustalono, że 46-latek może przebywać w Hiszpanii. W działania włączyło się polskie przedstawicielstwo ENFAST, które nawiązało współpracę z hiszpańskim przedstawicielstwem tej sieci. Wymiana informacji pozwoliła wytypować miejsce pobytu poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany na początku sierpnia 2026 roku w Maladze, a następnie ekstradowany do Polski. 46-latek przebywa już w areszcie, a śledztwo prowadzi prokuratura.

Źródło: Policja.pl