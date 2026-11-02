Syn Joanny Kołaczkowskiej przeszedł korektę płci. Tak zareagowała zmarła artystka

Jaka prywatnie była Joanna Kołaczkowska? Syn artystki ujawnia prawdę

Przez wiele lat Joanna Kołaczkowska rozśmieszała miliony Polaków. Widzowie doskonale pamiętają jej ogromną ekspresję, specyficzny dowcip oraz wyrazisty temperament na scenie, obok których nie dało się przejść obojętnie. Tymczasem Adam Kołaczkowski ujawnił w programie „Dzień Dobry TVN”, że w życiu prywatnym jego matka zachowywała się zupełnie inaczej.

Jak wytłumaczył syn zmarłej gwiazdy, wyjście przed publiczność oznaczało dla niej wejście w konkretną rolę. Poza sceną artystka była osobą wycofaną oraz znacznie bardziej nieśmiałą, niż wskazywałyby na to jej występy. Ten wyraźny kontrast między życiem codziennym a wizerunkiem scenicznym potrafił mocno zdziwić fanów, którzy kojarzyli ją tylko z ekranu telewizora i występów kabaretowych.

24

Adam Kołaczkowski wspomina codzienne życie z Joanną Kołaczkowską

W wywiadzie poruszono również temat zwykłej, domowej codzienności. Adam Kołaczkowski nie zamierzał koloryzować swoich relacji z mamą i otwarcie zaznaczył, że tak jak w każdej innej rodzinie, u nich również dochodziło do kłótni oraz gorszych momentów. Mimo tych drobnych spięć miał jednak pewność, że w każdej chwili może liczyć na jej wsparcie. Z przymrużeniem oka nawiązał także do jej talentów kulinarnych. Okazuje się, że Joanna Kołaczkowska nie przepadała za gotowaniem i zazwyczaj serwowała w domu nieskomplikowane potrawy jednogarnkowe.

Syn Joanny Kołaczkowskiej przeszedł korektę płci. Tak zareagowała jego mama

Najbardziej intymna część wywiadu przeprowadzonego przez Dorotę Wellman dotyczyła kwestii tożsamości płciowej gościa. Syn Joanny Kołaczkowskiej szczerze opowiedział o procesie korekty płci, zaznaczając jednocześnie, że publiczne poruszanie tego wątku nadal sprawia mu trudność. Wyznał jednak, że w tym kluczowym dla siebie okresie mógł liczyć na wielką pomoc ze strony matki.

Ciężko jest mówić na głos, że przeszedłem korektę płci, że jestem transpłciowy, bo to kompletnie nic dla mnie nie znaczy. Mama mnie wspierała. Wiadomo, że to było też niełatwe - przyznał w rozmowie z "DDTVN".

Mężczyzna zaznaczył, że Joanna Kołaczkowska w pełni pogodziła się z jego wyborem i była przy nim na każdym etapie przemiany. Mimo że cała sytuacja była dla nich sporym wyzwaniem, artystka nieustannie okazywała synowi zrozumienie i zapewniała go o swojej obecności.