Legia Warszawa uczciła pamięć zmarłych ikon. Tak 1 listopada wyglądały groby Magiery, Brychczego i Deyny

Legia Warszawa odwiedziła groby swoich legend na Powązkach

W uroczystość Wszystkich Świętych władze stołecznej drużyny oddały hołd swoim wybitnym postaciom. Pierwszego dnia listopada specjalna delegacja Legii Warszawa odwiedziła miejsca spoczynku klubowych ikon, w tym Kazimierza Górskiego, Kazimierza Deyny, Władysława Stachurskiego, Lucjana Brychczego oraz Jacka Magiery. Poruszające fotografie dokumentujące tę wizytę opublikowano na oficjalnym koncie „Wojskowych” w serwisie Instagram.

W Dniu Wszystkich Świętych delegacja Legii Warszawa oraz przedstawiciele Fundacji Legii i Akademii Legii uhonorowali legionistów pochowanych na Cmentarzu Wojskowy na Powązkach

Taką informację przekazano we wpisie w mediach społecznościowych. Zanim jednak nadszedł dzień Wszystkich Świętych, przedstawiciele warszawskiego klubu uporządkowali cmentarne mogiły, a największy wkład w te prace mieli najmłodsi reprezentanci drużyny.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przed uroczystością Wszystkich Świętych przedstawiciele Fundacji Legii wraz z młodymi zawodnikami Akademii Legii odwiedzili groby zasłużonych legionistów. Wspólnie zadbali o miejsca pamięci, porządkując je i zapalając symboliczne znicze

Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie, do którego dołączono nagranie wideo pokazujące przebieg całej akcji.

Groby Jacka Magiery i Lucjana Brychczego są do siebie niezwykle podobne

Również redakcja "Super Exprssu" jeszcze przed 1 listopada udała się na cmentarz, aby zobaczyć miejsca spoczynku dwóch wybitnych postaci Legii Warszawa, czyli Jacka Magiery i Lucjana Brychczego. Obie mogiły prezentowały się bardzo godnie, co stanowi najlepszy dowód na niesłabnącą pamięć kibiców o zmarłych legendach „Wojskowych”. Kiedy trzy miesiące po śmierci postawiono nowy pomnik Jacka Magiery, okazało się, że jest on łudząco podobny do grobu popularnego „Kiciego”. Warto podkreślić, że obaj szkoleniowcy przez wiele lat ściśle ze sobą współpracowali. Początkowo Brychczy trenował „Magica” w czasach jego kariery zawodniczej, a gdy później Jacek Magiera objął funkcję pierwszego trenera stołecznego zespołu, „Kici” wspierał go jako asystent.Grób Jacka Magiery przed Wszystkich Świętych.

Grób Jacka Magiery przed Wszystkich Świętych. Wyjątkowe symbole na mogile trenera

Warto przypomnieć, że śmierć Jacka Magiery nastąpiła 10 kwietnia 2026 roku, a uroczystości pogrzebowe zorganizowano sześć dni później. Z kolei Lucjan Brychczy zmarł 2 grudnia 2024 roku, natomiast ostatnie pożegnanie legendarnego „Kiciego” odbyło się dokładnie tydzień po jego odejściu.

Pogrzeb Lucjana Brychczego. Racowisko i "Sen o Warszawie". Pożegnały go najważniejsze osoby ze świata piłki