Martha Stewart przebrała się za bezdomną, teraz przeprasza. Milionerka kaja się po fali krytyki

Każdy ma swoją granicę żartu, ale szczególne zainteresowanie budzi poczucie humoru osób publicznych. Wiele razy zdarzało się, że gwiazdom zarzucano brak taktu czy hipokryzję, a tym razem masową krytykę na własne życzenie wywołała Martha Stewart. Zamożna businesswoman i ikona amerykańskich mediów szybko pożałowała halloweenowego kostiumu i przeprosiła.

Milionerka Martha Stewart wywołała aferę na Halloween

85-letnia celebrytka jest z wykształcenia historyczką, ale pracowała też jako modelka, wydawczyni książek i przedsiębiorczyni w różnych branżach. Pod koniec XX wieku została pierwszą Amerykanką, która własnymi siłami zgromadziła fortunę w wysokości miliarda dolarów, choć dziś cieszy się z powrotem statusem multimilionerki.

Dokładna liczba zer na jej koncie nie miała jednak ostatnio znaczenia, gdy z okazji Halloween rozbawiona Martha Stewart wrzuciła do sieci zdjęcie w przebraniu osoby w kryzysie bezdomności. Pod fotką pojawił się ogrom krytycznych komentarzy, wytykających zamożnej celebrytce absolutny brak wyczucia lub wręcz pogardę dla najbiedniejszej części społeczeństwa.

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Gwiazda przeprasza. Internauci średnio uwierzyli w szczerą skruchę

Martha Stewart posypała głowę popiołem i szybko usunęła zdjęcie, mimo że w Internecie nic nie ginie. 1 listopada przeprosiła za całą sytuację, co następie poszerzyła przez list z wyrazami skruchy rozesłany do największych amerykańskich mediów.

- Trudno jest się przyznać, kiedy naprawdę się nawaliło. Moje wcześniejsze oświadczenie nie było wystarczające. Wiem, że wiele osób cierpi ekonomicznie. Noszenie kostiumu, takiego jak mój, było nieczułe i nieśmieszne. Jest mi bardzo przykro - napisała.

Wściekli internauci nie odpuścili i konsekwentnie krytykują milionerkę, która kilka lat po uzyskaniu statusu miliarderki została posądzona o oszustwa podatkowe, a nawet trafiła za kraty za utrudnianie śledztwa i kłamstwa wobec funkcjonariuszy. Myślicie, że gwiazda i ikona businessu czegoś się nauczyła z tej afery?

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Martha Stewart apologizes for dressing up as a homeless person for Halloween: “It’s hard to admit when you’ve really screwed up. My earlier statement didn’t go far enough. I know many people are suffering economically. Wearing a costume like I did was insensitive and not funny. I am very sorry. - Martha”— Pop Base (@PopBase) November 2, 2026