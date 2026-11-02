Pogoda na Boże Narodzenie 2026 i zimę 2026/2027. Synoptycy zapowiadają uderzenie mrozu i śnieżyce

Badacze ostrzegają przed gwałtownymi zmianami w pogodzie zimą 2026/2027, za które odpowiadać będą rekordowe zjawisko El Niño oraz aktywność wiru arktycznego.

Nadchodzący sezon przyniesie ogromną dynamikę w atmosferze i przejścia od ciepłych dni do zamieci i burz śnieżnych, co odbije się na naszym samopoczuciu.

Aktualne wyliczenia wskazują na powrót typowej zimy z dużym prawdopodobieństwem białego Bożego Narodzenia oraz mroźnym startem 2027 roku.

Zobacz prognozy dotyczące utrzymania się niskich temperatur oraz śnieżnej aury aż do lutego.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

Prognoza pogody na zimę 2026/2027. El Niño i wir arktyczny przyniosą burze śnieżne

Wstępne analizy synoptyczne dotyczące zimy 2026/2027 koncentrowały się na zachowaniu wiru arktycznego oraz anomalii El Niño. Badacze przewidują, że w bieżącym roku oba te czynniki odegrają kluczową rolę w kształtowaniu zimowej aury. Połączenie rekordowego El Niño z aktywnością wiru arktycznego może wywołać w Europie ogromne zawirowania i bardzo dynamiczne zmiany pogodowe. W praktyce oznacza to przeplatanie się słonecznych i ciepłych dni z uderzeniami surowej zimy. Sytuacja, w której niemal wiosenna aura w kolejnym tygodniu ustępuje miejsca mrozom, może prowadzić do powstawania zamieci i burz śnieżnych. Tak gwałtowna pogoda wiąże się również z wahaniami ciśnienia atmosferycznego, co bezpośrednio przełoży się na nasze zdrowie. W tym okresie możemy częściej odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie, a także dolegliwości bólowe głowy i stawów.

Zrozumienie skali wpływu El Niño i wiru arktycznego na aurę wymaga przyjrzenia się mechanizmom ich powstawania. Pierwsze zjawisko polega na naturalnym wzroście temperatury wód Oceanu Spokojnego, co przebudowuje światową cyrkulację powietrza i modyfikuje rozkład temperatur oraz opadów na całym globie. Z kolei wir arktyczny jest ogromnym obszarem lodowatego powietrza, który standardowo utrzymuje się nad biegunem. Jeśli jednak ulegnie on osłabieniu lub inne procesy atmosferyczne wypchną go z dotychczasowego obszaru, do niższych szerokości geograficznych, włącznie z Europą, mogą napłynąć ekstremalne mrozy. Wzajemne oddziaływanie obu tych czynników buduje niezwykle złożony i ciekawy układ pogodowy.

Jaka pogoda na Boże Narodzenie 2026 i początek 2027 roku? Szansa na białe święta

Chociaż początkowe wyliczenia modeli meteorologicznych na sezon 2026/2027 sugerowały temperatury przekraczające wieloletnią średnią, to ostatnie analizy naukowców przynoszą zupełnie inny scenariusz. Z najnowszych danych wynika, że czeka nas druga z rzędu prawdziwa zima. Pierwsze dni grudnia 2026 roku przyniosą klasyczną dla tego miesiąca pogodę, w której opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem będą stopniowo przechodzić w sam śnieg. Synoptycy oceniają, że koniec 2026 roku oraz sam przełom lat, analogicznie do ubiegłego sezonu, mogą przynieść uderzenie prawdziwej zimy, co znacząco podnosi szanse na białe Boże Narodzenie.

Wejście w 2027 rok upłynie pod znakiem chłodu i mrozu. Zgodnie z modelami synoptycznymi wartości na termometrach utrzymają się w granicach wieloletniej normy, natomiast suma opadów może tę normę przekroczyć. Śnieżyce mają przechodzić przez wschodnie regiony kraju, a także pojawiać się w Małopolsce, na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie. Według prognoz taka mroźna i obfitująca w śnieg aura ma szansę utrzymać się aż do lutego 2027 roku.

Obecnie wiele czynników przemawia za tym, że nadchodząca zima będzie śnieżna i biała. Należy jednak mieć na uwadze, że przewidywania długoterminowe ulegają częstym zmianom i są obarczone dużym marginesem błędu. Z tego powodu obecne wyliczenia należy traktować wyłącznie jako zarys pewnych trendów w pogodzie, a nie ostateczną i pewną prognozę.