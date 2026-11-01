Halloween 2026 w polskim show-biznesie. Gwiazdy zaskoczyły kreatywnymi przebraniami

Maffashion jako Edward Miszczak na Halloween 2026

Julia Kuczyńska od wielu lat podchodzi do tematu halloweenowych kostiumów z ogromnym zaangażowaniem. Kreacje znanej influencerki zawsze wzbudzają duże zainteresowanie w sieci. W przeszłości upodabniała się już do Igi Świątek, Joanny Senyszyn, Maty czy Quebonafide. W 2026 roku zdecydowała się na postać, której w takim kontekście nikt by się nie spodziewał. Tym razem Maffashion postanowiła przebrać się za Edwarda Miszczaka, zaskakując swoich obserwatorów.

Influencerka zadbała nie tylko o sam strój, ale również o odpowiednią oprawę. Podczas specjalnej sesji zdjęciowej towarzyszyła jej znajoma przebrana za Annę Cieślak, a fotografie wystylizowano tak, jakby zrobili je paparazzi.

Natsu i Wojtek Kucina jako Michał Wiśniewski i Mandaryna

Wyjątkowo nostalgicznym nawiązaniem podczas tegorocznego święta duchów wykazali się Natsu oraz Wojtek Kucina. Duet zdecydował się na odtworzenie pamiętnego ślubu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, który lata temu zorganizowano w szwedzkiej miejscowości Kiruna.

W rolę Marty Wiśniewskiej weszła Natsu, która zaprezentowała się w jasnej peruce, białej sukni z falbanami oraz futrzanym okryciu. Z kolei Wojtek Kucina przybrał kultowy wizerunek lidera zespołu Ich Troje, zakładając czerwoną perukę, białą koszulę i srebrny garnitur. Para z niezwykłą starannością odwzorowała najważniejsze detale, dzięki czemu ich inspiracja od razu była dla wszystkich jasna.

Bagi przebrał się za Skolima i pojechał na jego stację

Swoją kreatywnością w tym roku pochwalił się również Bagi. Triumfator programu „Taniec z Gwiazdami” zdecydował się na metamorfozę w popularnego wokalistę Skolima. Aby wiernie oddać styl muzyka, influencer wykorzystał blond perukę, ciemne okulary oraz typowe dla piosenkarza stroje.

Kluczowym elementem całej prezentacji okazała się jednak wybrana przez niego lokalizacja. Twórca internetowy pojechał na należącą do Skolima różową stację paliw, gdzie z kanistrem w dłoni i na tle neonów dokładnie kopiował znane pozy artysty.

Maja Rutkowski w kostiumie Cruelli de Mon

Inspiracji w świecie kina poszukała natomiast Maja Rutkowski. Żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła wcielić się w postać Cruelli de Mon z filmu „101 dalmatyńczyków”. Przygotowany przez nią strój wiernie oddawał wygląd słynnej antagonistki. W stylizacji znalazły się czerwone rękawiczki, czarny toczek oraz rzucające się w oczy futro, a całość dopełniła długa cygarniczka.

Dowborowie niczym z „Pulp Fiction”, a Klaudia Halejcio jako dynia

Motyw znany z wielkiego ekranu wykorzystali także Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para zdecydowała się na odegranie słynnej sceny z filmu „Pulp Fiction”. Małżonkowie udowodnili tym samym, że nie potrzebują przerażających charakteryzacji, aby przyciągnąć wzrok, ponieważ w zupełności wystarczy im czytelne nawiązanie do klasyki kinematografii. Zupełnie inną drogą poszła Klaudia Halejcio, która wybrała najbardziej tradycyjny symbol tego święta. Aktorka pokazała się fanom w kostiumie dyni, co na tle licznych kreacji wzorowanych na popkulturze, kinie i celebrytach stanowiło dość oryginalne podejście do tematu.

Rodzimi celebryci po raz kolejny pokazali, że nie ograniczają się do prostych masek i banalnych strojów. Tegoroczne obchody stały pod znakiem dobrego humoru, oryginalnych koncepcji i chęci zadziwienia internetowej publiczności.

Zdjęcia z przebraniami znanych osób prezentujemy w naszej galerii!

Wojtek Kucina wraca na parkiet "Tańca z gwiazdami"