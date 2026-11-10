Artur Morański ma piłkarską przeszłość. Bohater z Krakowa 10 lat temu przeżył tam wielki dzień

Zamach w Krakowie. Policjant Artur Morański ma za sobą piłkarską przeszłość

Zdecydowana interwencja dwóch funkcjonariuszy zapobiegła jeszcze większej tragedii w stolicy Małopolski. Artur Morański oraz Jakub Kulik udowodnili, że są policjantami z powołania, a ich heroiczny czyn na stałe zapisze się w pamięci Polaków. Mundurowi nie cofnęli się nawet w obliczu profesjonalnie uzbrojonego zamachowca, Michała Oksińskiego. Podczas strzelaniny obaj stróże prawa zostali ranni, a obrażenia odniósł również sam agresor. W poniedziałek wojewoda małopolski oficjalnie poinformował, że sprawca ataku Michał Oksiński nie żyje. Na szczęście poszkodowani policjanci odzyskali już przytomność. Premier Donald Tusk zdradził, że Artur Morański tuż po wybudzeniu ze śpiączki zapytał o swojego partnera ze służby, Jakuba Kulika, wypowiadając słowa „A Kuba żyje?”. Po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie opinia publiczna zaczęła żywo interesować się życiorysami bohaterów, którzy powstrzymali masakrę. Wyszło na jaw, że Artur Morański w przeszłości grał w piłkę nożną. Co niezwykle symboliczne, dokładnie dekadę temu zaliczył swój trzecioligowy debiut właśnie na krakowskim boisku, co stanowi piękną historię.

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Prezes klubu Poprad Muszyna wspomina Artura Morańskiego jako piłkarza

Kulisy sportowej przygody bohaterskiego funkcjonariusza przybliżył w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Stanisław Sułkowski. Jest on prezesem klubu Poprad Muszyna, którego barwy w przeszłości reprezentował Artur Morański.

Chłopak, który miał 17 lat, w 2016 r. zadebiutował w III lidze. Pamiętam ten mecz do dzisiaj. Graliśmy na Hutniku w Krakowie. Wtedy trener Manelski wpuścił 17-letniego chłopca na boisko. Był to debiut udany i od tego czasu regularnie grywał w zespole seniorów Popradu Muszyny w III i IV lidze

Tak tamte wydarzenia wspominał sternik klubu, który w swojej wypowiedzi odniósł się również bezpośrednio do heroicznej postawy policjanta podczas niedawnego zamachu w Krakowie.

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Na boisku nikomu nie popuścił. To samo w sobotę zrobił, ratując życie innych ludzi, narażając własne zdrowie, własne życie, kiedy podjął walkę z tym człowiekiem, który mógł jeszcze wiele istot żywych zabić

Tymi słowami podsumował zachowanie byłego zawodnika prezes Stanisław Sułkowski.

Zdjęcia: Michał Oksiński i zamach w Krakowie

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