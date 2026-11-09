Marsz milczenia w Krakowie. Hejnalista zagrał poruszający utwór duetu Simon & Garfunkel!

W poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, przypada drugi dzień żałoby narodowej po tragicznym zamachu w Krakowie. Całe miasto pogrążone jest w głębokim smutku, a w wielu punktach przestrzeni publicznej widnieją symbole upamiętniające ofiary ataku. Na gmachach urzędów miejskich flagi opuszczono do połowy masztów lub przewiązano czarnym kirem. Żałobne barwy pojawiły się również na kursujących po ulicach autobusach oraz tramwajach komunikacji miejskiej.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki na marszu milczenia w Krakowie

Punktualnie o godzinie 20.00 w poniedziałek, ze skrzyżowania Rynku Głównego z ulicą Sławkowską, wyruszył marsz milczenia. Zgromadzenie zorganizowano, aby oddać hołd ofiarom sobotniego ataku oraz wyrazić solidarność z rannymi i ich rodzinami. W trakcie wydarzenia ramię w ramię maszerowali i stanęli obok siebie premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki.

Wyjątkowym symbolem pamięci okazała się melodia, która popłynęła z wieży mariackiej. Zamiast tradycyjnego hejnału, hejnalista wykonał utwór „The Sound of Silence” duetu Simon & Garfunkel. To poruszające dzieło stało się muzycznym upamiętnieniem osób zamordowanych podczas sobotniego zamachu. Oryginalna wersja tej piosenki posiada niezwykle przejmujące słowa, o czym można przekonać się poniżej.

„Dźwięk ciszy” wybrzmiał z wieży mariackiej

(...) W tym nagim świetle ujrzałem dziesięć tysięcy ludzi, a może i więcej. Ludzi, którzy porozumiewają się bez słów. Ludzi, którzy słuchają lecz się nie wsłuchają. Ludzi piszących pieśni, których nikt nigdy nie usłyszy. I nikt nie śmiałzakłócić dźwięku ciszy(...)

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ruszają sekcje zwłok

Równolegle organy ścigania szykują się do dalszych działań procesowych. Na poniedziałkowy poranek zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok sześciu ofiar zamachu w Krakowie oraz trzech zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim członków rodziny napastnika.

Sprawca ataku wciąż znajduje się w stanie krytycznym. Jeżeli mężczyzna przeżyje, śledczy z prokuratury jeszcze tego samego dnia podejmą dalsze kroki w jego sprawie, w tym przeanalizują podstawy do ogłoszenia mu zarzutów.

Ranni policjanci Artur Morański i Jakub Kulik zostaną uhonorowani

W gronie osób poszkodowanych w trakcie policyjnej akcji znajduje się dwóch funkcjonariuszy, którzy obezwładnili zamachowca. To starsi posterunkowi Artur Morański oraz Jakub Kulik, którzy trafili do szpitala i zostali już wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował przyznanie im odznaczeń. Z kolei Łukasz Gibała złożył wniosek o pilne przyznanie obu mundurowym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Ogłoszona w kraju żałoba narodowa będzie obowiązywać do 11 listopada.

Kraków - dwa dni po zamachu.