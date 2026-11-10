Wiele osób zapomina o tym miejscu w łazience. To właśnie tam gromadzi się najwięcej zabrudzeń

Podczas sprzątania łazienki łatwo pominąć przestrzeń za WC i wokół jej podstawy, gdzie gromadzą się kurz, włosy oraz inne zabrudzenia.

Warto regularnie czyścić także pojemnik na szczotkę do toalety, ponieważ mogą pozostawać w nim woda, osad i zanieczyszczenia.

Odpływ prysznicowy, fugi i silikonowe uszczelnienia wymagają szczególnej uwagi ze względu na wilgoć, osadzające się resztki kosmetyków i ryzyko pojawienia się pleśni.

Dokładniejsze sprzątanie ułatwia regularne czyszczenie trudno dostępnych zakamarków, stosowanie odpowiednich preparatów i dbanie o wentylację łazienki.

Za toaletą zbiera się więcej, niż mogłoby się wydawać

Przestrzeń za WC jest trudna do dokładnego wyczyszczenia. Szczególnie jeśli toaleta stoi blisko ściany, a dostęp do jej tylnej części jest ograniczony. Z czasem mogą gromadzić się tam kurz, włosy, resztki papieru toaletowego oraz zabrudzenia związane z codziennym użytkowaniem łazienki. Problemem bywa również wilgoć, która utrudnia utrzymanie tej przestrzeni w czystości.

ESKA STORY - WYWIAD MARGARET

Warto zwrócić uwagę także na samą podstawę toalety, szczególnie miejsce styku ceramiki z podłogą. To obszar, który często pomija się podczas szybkiego sprzątania. Tymczasem mogą osadzać się tam drobne zabrudzenia, a w przypadku nieszczelności lub rozchlapywania wody pojawia się również ryzyko powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Nie zapominaj o tych miejscach podczas sprzątania

Za toaletą nie kończy się lista często pomijanych zakamarków. Warto regularnie czyścić również pojemnik na szczotkę do WC. W jego wnętrzu może gromadzić się woda, osad i zanieczyszczenia, dlatego samo opłukanie szczotki po użyciu nie wystarczy. Pojemnik należy opróżnić, umyć i dokładnie wysuszyć. Kolejnym miejscem jest odpływ prysznicowy. W jego okolicy zbierają się włosy, resztki kosmetyków i osad, które mogą ograniczać odpływ wody oraz powodować nieprzyjemny zapach. Nie można też zapominać o fugach, silikonowych uszczelnieniach i dolnych krawędziach kabiny. W wilgotnym środowisku łatwo pojawiają się na nich przebarwienia, a przy niewłaściwej wentylacji także pleśń.

Jak sprzątać łazienkę dokładniej?

Dobrym nawykiem jest regularne przesuwanie lekkich przedmiotów i dokładne czyszczenie podłogi również w trudno dostępnych miejscach. Do mycia ceramiki i podłogi najlepiej stosować środki przeznaczone do konkretnych powierzchni. Nie należy mieszać różnych preparatów, szczególnie tych zawierających chlor z produktami kwaśnymi, ponieważ może to doprowadzić do wydzielania niebezpiecznych oparów.

Warto też zadbać o odpowiednią wentylację. Po kąpieli dobrze jest usunąć nadmiar wody z kabiny, pozostawić uchylone drzwi i przewietrzyć pomieszczenie, jeśli pozwalają na to warunki. Dzięki temu wilgoć nie będzie utrzymywać się tak długo na powierzchniach. Dokładne sprzątanie nie musi oznaczać wielogodzinnej pracy. Wystarczy raz na jakiś czas poświęcić kilka dodatkowych minut na miejsca, które zwykle pozostają poza zasięgiem wzroku.