Samuela T. z "Top Model" usłyszała 11 zarzutów. Byłej partnerce Królikowskiego grozi 5 lat więzienia

Samuela T. z „Top Model” ma problemy z prawem. Prokuratura postawiła jej 11 zarzutów

Kilka lat temu Samuela T. stawiała pierwsze kroki w branży modelingowej i planowała karierę w świecie rodzimego show-biznesu. Szersza publiczność poznała ją dzięki występom w czwartej edycji programu „Top Model”, a media chętnie rozpisywały się także o jej relacji ze znanym aktorem Antonim Królikowskim. Z biegiem czasu jej ścieżka zawodowa oraz obecność w przestrzeni publicznej uległy jednak całkowitej zmianie. Była uczestniczka telewizyjnego programu związała się ze środowiskami skrajnej prawicy, a treści, które zamieszczała w sieci, regularnie budziły duże kontrowersje.

Obecnie nazwisko Samueli T. znów pojawia się w mediach, jednak nie ma to związku z życiem gwiazd. Jak podaje Wirtualna Polska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła kobiecie 11 zarzutów karnych, które mają bezpośredni związek z jej działalnością w mediach społecznościowych.

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Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że prokuratorzy oskarżają byłą modelkę o czterokrotne publiczne pochwalanie wojny napastniczej. Tego typu przestępstwo jest opisane w art. 117 § 3 Kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Na tym jednak lista zarzutów wobec kobiety się nie kończy. Śledczy sformułowali również trzy zarzuty odnoszące się do publicznego znieważania grup ludności z powodu ich narodowości oraz koloru skóry. Chodzi konkretnie o wypowiedzi wymierzone w obywateli Ukrainy, społeczność żydowską, a także osoby czarnoskóre.

Śledczy przeanalizowali także wpisy, w których Samuela T. miała publicznie wyrażać aprobatę dla przestępstwa popełnionego przez Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy głośnego incydentu w Sejmie z grudnia 2023 roku, gdy polityk zgasił zapalone świece chanukowe przy pomocy gaśnicy. Z informacji ujawnionych przez Wirtualną Polskę wynika, że podejrzana trzykrotnie pochwaliła to zachowanie.

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Podejrzana Samuela T. nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów. Sprawa byłej modelki stanowi element znacznie szerszego postępowania, w którym status podejrzanych ma w sumie 14 osób. W tym gronie znajdują się między innymi kojarzeni z tak zwanym ruchem kamrackim Wojciech Olszański oraz Marcin Osadowski.

Warto przypomnieć, że kontrowersje wokół publicznych wypowiedzi dawnej uczestniczki „Top Model” trwają już od dłuższego czasu. W lipcu 2021 roku kobieta wywołała w sieci ogromny skandal swoimi deklaracjami uderzającymi bezpośrednio w społeczność LGBT oraz osoby narodowości żydowskiej. Tamte słowa zyskały duży rozgłos i mocno uderzyły w jej dotychczasowe życie zawodowe. W efekcie odwróciła się od niej część branży modowej oraz reklamodawców, co w znacznym stopniu zamknęło jej drogę do dalszych projektów w show-biznesie.

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