Rossmann przecenił kalendarze adwentowe. Teraz kupisz je nawet za 9,99!

Listopad to idealny moment na świąteczne przygotowania, a Rossmann zaskakuje atrakcyjnymi promocjami na kalendarze adwentowe.

Sprawdź aktualne ceny, i zobacz, który kalendarz kupisz już za 9,99.

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Listopad to czas na zakup kalendarza adwentowego

Choć do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, z zakupem kalendarza adwentowego lepiej nie zwlekać. Tradycyjnie pierwsze okienko otwieramy 1 grudnia, a następnie każdego dnia odkrywamy kolejną niespodziankę. To zwyczaj, który potrafi wprowadzić świąteczny nastrój nawet w najbardziej zabieganym okresie roku. W listopadzie wybór jest zazwyczaj największy, dlatego warto już teraz sprawdzić dostępne propozycje. Okazję do tego daje Rossmann, który obniżył ceny wybranych kalendarzy adwentowych.

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Kalendarze adwentowe w Rossmannie już od 9,99 zł

Największą uwagę przyciąga kalendarz Disney Mickey and Friends z czekoladowymi figurkami i ozdobami do wycięcia. Produkt zawierający 24 elementy kosztuje obecnie zaledwie 9,99 zł, podczas gdy wcześniej jego najniższa cena wynosiła 12,99 zł. To jednak niejedyna przeceniona propozycja. Wśród produktów z obniżonymi cenami znajdziemy między innymi kalendarz Haribo z żelkami za 59,99 zł, Super Fudgio z wegańskimi czekoladkami za 34,99 zł oraz kalendarz FinesTea z herbatami za 26,99 zł. Osoby preferujące kosmetyczne niespodzianki mogą natomiast zainteresować się kalendarzem Everybody London w cenie 229,99 zł, Sence 24 Beauty&Makeup za 59,99 zł czy Fluff za 229,99 zł oraz Revolution w tej samej cenie. W ofercie pojawiły się również kalendarze z herbatami Irving, Dilmah i Adalbert's Tea, a także propozycje z puzzlami, zabawkami, ozdobami czy akcesoriami.

Do kiedy potrwa promocja i gdzie kupić kalendarze?

Aktualne ceny można sprawdzić w internetowym sklepie Rossmann. Warto jednak zwrócić uwagę na oznaczenia przy produktach. Niektóre z nich są oznaczone jako dostępne wyłącznie online, a niektóre kalendarze nie zostały objęte obniżką. W przypadku pozostałych produktów możliwość zakupu w drogerii stacjonarnej warto zweryfikować dla konkretnego sklepu. Dostępność może bowiem różnić się w zależności od lokalizacji. Na stronie internetowej drogerii widnieje informacja, iż promocja obowiązuje w dniach 08.11-18.11.26 lub do wyczerpania zapasów.

Warto pospieszyć się z zakupem

Kalendarz adwentowy za mniej niż 10 zł to ciekawa propozycja dla osób, które chcą rozpocząć odliczanie do Świąt bez nadwyrężania domowego budżetu. Listopad jest dobrym momentem na takie zakupy, zwłaszcza że najpopularniejsze warianty mogą szybko znikać z półek i internetowych magazynów.

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