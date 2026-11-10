Liga NBA. Rekordowy występ nastolatka z Dallas Mavericks

Historyczny wynik nastolatka

Cooper Flagg z Dallas Mavericks rozegrał znakomite spotkanie w lidze NBA przeciwko Indiana Pacers, kończąc mecz z dorobkiem 43 punktów, 10 zbiórek i sześciu asyst. Drużyna z Teksasu wygrała ten zacięty pojedynek 125:122. Amerykanin dołączył tym samym do ekskluzywnego grona.

19-letni koszykarz, wybrany w zeszłym roku z pierwszym numerem w drafcie, stał się zaledwie drugim w historii NBA nastolatkiem, który w jednym meczu zapisał na swoim koncie co najmniej 40 punktów, 10 zbiórek i pięć asyst. Wcześniej ta sztuka udała się tylko Kevinowi Durantowi, który w sezonie 2007/08 bronił barw Seattle SuperSonics.

Wielki powrót Mavericks

Największe wrażenie Cooper Flagg zrobił w drugiej połowie, podczas której zdobył aż 30 punktów. Znakomity występ zanotował również jego klubowy kolega Kyrie Irving, który dołożył 35 punktów. Świetna gra tego duetu pozwoliła Dallas Mavericks odrobić 13-punktową stratę i odnieść siódme zwycięstwo w bieżących rozgrywkach.

Bohaterem nocy był również Victor Wembanyama z San Antonio Spurs, który zdobył 40 punktów w starciu z Phoenix Suns. Jego drużyna triumfowała na wyjeździe 122:96. 22-letni Francuz zanotował 11 zbiórek i aż dziewięć bloków, spędzając na parkiecie zaledwie 25 minut. W zeszłym tygodniu ten sam zawodnik rzucił 52 punkty przeciwko Dallas.

"Oczywiście, wiele pozytywnych rzeczy dzieje się teraz dla »Wemby«. On pozwala grze toczyć się naturalnie i potrafi idealnie się ustawić, aby wykorzystać nadarzające się okazje. A koledzy z drużyny doskonale wiedzą, jak go wykorzystać w odpowiednim momencie" - skomentował jego trener, Mitch Johnson.

Sytuacja w Konferencji Zachodniej

Obecnie San Antonio Spurs plasują się na drugiej pozycji w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 9 zwycięstw i 2 porażek. Na pierwszym miejscu znajdują się koszykarze Los Angeles Lakers (10-2), którzy pokonali w Atlancie miejscowych Hawks wynikiem 124:114.

Do sukcesu zespołu z Los Angeles poprowadził niezawodny Luka Doncić, notując 32 punkty, 10 asyst i 8 zbiórek. Słoweński zawodnik jest aktualnie najlepszym strzelcem ligi w tym sezonie, zdobywając średnio 40 punktów w każdym spotkaniu.