Promocje w Biedronce. Masło, mięso i słodycze w niższych cenach

W gazetce Biedronki obowiązującej od 9 do 14 listopada 2026 roku znalazły się promocje na nabiał, mięso, owoce, wędliny i słodycze.

Masło ekstra 200 g kosztuje 2,49 zł za sztukę przy zakupie czterech opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Wśród ofert znalazły się także ćwiartki kurczaka za 4,99 zł/kg, polskie czerwone jabłka za 2,49 zł/kg oraz kiełbasa żywiecka w promocji przy zakupie dwóch opakowań.

Na wybrane słodycze Kinder obowiązuje akcja 2+1 gratis, a przed zakupami warto sprawdzić limity i warunki promocji oraz pamiętać, że 11 listopada sklepy będą zamknięte.

Masło za 2,49 zł i tańsze mięso w Biedronce

Jedną z ciekawszych propozycji jest masło ekstra Polmlek lub z Polskiej Mleczarni w opakowaniu 200 g. W promocji cena wynosi 2,49 zł za sztukę przy zakupie czterech opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Oferta ma określony limit dzienny i warunki zależne od dnia zakupów, dlatego przed skorzystaniem warto sprawdzić szczegóły w gazetce.

Wśród przecenionych produktów znalazła się również świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo. Jej cena wynosi 4,99 zł za kilogram, zamiast 10,49 zł. Ta oferta obowiązuje jednak tylko 9 i 10 listopada, więc osoby planujące zakupy później powinny zweryfikować, czy promocja nadal jest dostępna.

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Biedronka - jabłka, kiełbasa i słodycze na promocji

W gazetce znalazły się również polskie czerwone jabłka na wagę w cenie 2,49 zł za kilogram. To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić domowe zapasy owoców bez dużego obciążania budżetu. Warto zwrócić uwagę także na kiełbasę żywiecką Kraina Wędlin w opakowaniu 600 g. Przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka każda kosztuje 10,99 zł. Promocja wiąże się z limitem dziennym. Miłośnicy słodyczy mogą zainteresować się akcją 2+1 gratis na wybrane produkty Kinder. W ofercie znalazły się również produkty Eden, przy których drugi artykuł można kupić za 2 zł. Przed zakupem warto sprawdzić, które warianty obejmuje promocja i jakie warunki trzeba spełnić.

Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?

Główna gazetka z wybranymi ofertami obowiązuje od 9 do 14 listopada 2026 roku. Nie wszystkie promocje trwają jednak przez cały ten okres. Część z nich jest dostępna wyłącznie w wybrane dni, a inne wymagają użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Warto też pamiętać, że 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego sklepy Biedronka będą tego dnia zamknięte. Przed wyjściem na zakupy najlepiej sprawdzić aktualne warunki w gazetce lub aplikacji sieci.