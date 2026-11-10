Edzio Rap nagrał piosenkę po tragedii w Krakowie. Jego nagranie wywołało wściekłość internautów

Tragedia na Rynku Głównym w Krakowie. Edzio Rap w ogniu krytyki za nowe nagranie

Sobotni zamach na Rynku Głównym w Krakowie przyniósł przerażające żniwo. W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia i wymagało hospitalizacji. Domniemany sprawca tych czynów zmarł w poniedziałkowy poranek, a prowadzone śledztwo ujawniło następne wstrząsające fakty na temat jego bliskich. Wydarzenia te głęboko poruszyły opinię publiczną i doprowadziły do wprowadzenia dwudniowej żałoby narodowej, przez co odwołano liczne imprezy oraz koncerty.

W obliczu tych bolesnych chwil Edzio Rap postanowił udostępnić w sieci wideo nawiązujące bezpośrednio do ostatnich zajść. Artysta chciał w ten sposób zwrócić uwagę słuchaczy na ulotność ludzkiego życia. Twórca prawdopodobnie nie przewidział jednak, że jego inicjatywa wywoła aż tak gwałtowny sprzeciw odbiorców.

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Edzio Rap opublikował utwór na TikToku. Internauci oburzeni zachowaniem muzyka

Stworzony przez Edzia rapowy kawałek ma skłaniać słuchaczy do pielęgnowania relacji z rodziną. Autor zauważa w nim, że moment ostatecznego pożegnania z ważną osobą jest nieprzewidywalny, więc nie należy odkładać rozmów na przyszłość. W swoich wersach wspomina o przyjaciołach, rodzeństwie, rodzicach oraz babciach. Całe nagranie opiera się na apelu o wykonanie telefonu do bliskich, zanim bezpowrotnie stracimy taką możliwość.

Wideo zostało wzbogacone o przedstawiające rodzinę obrazki, które wygenerowano za pomocą sztucznej inteligencji. Choć intencją rapera było najpewniej wywołanie zadumy nad upływem czasu i znaczeniem domowych więzi, użytkownicy internetu nie wykazali zrozumienia. Pod filmem na TikToku wylała się fala negatywnych komentarzy, w których zarzucono autorowi brak taktu oraz niestosowne podejście do wciąż budzącego silne emocje dramatu.

Wielu użytkowników sieci wyrażało swoje oburzenie w bardzo bezpośredni sposób. Komentujący oceniali wideo jako żenujące oraz kompletnie nietrafione, domagając się jego natychmiastowego skasowania. Zwracano również uwagę, że nagrywanie utworów i tworzenie internetowych materiałów na bazie realnej tragedii stanowi przekroczenie dopuszczalnych granic. Najczęściej powtarzanym oskarżeniem pod adresem twórcy była próba budowania popularności na ludzkim cierpieniu.

Profil Raportażysta ostro komentuje nagranie Edzia Rapa o krakowskiej tragedii

Głos w tej sprawie zabrał także autor zajmującego się polskim hip-hopem profilu Raportażysta, który w swoim wpisie bezlitośnie ocenił inicjatywę Edzia. Wskazał on, że muzyk ograniczył się do popularnych w sieci frazesów o kruchości życia i konieczności dbania o bliskich, które po prostu zrymował i wrzucił jako krótkie wideo. Twórca profilu otwarcie skrytykował przy tym sam fakt wykorzystywania dramatycznych wydarzeń do produkcji internetowych treści.