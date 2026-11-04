11 listopada 2026 - gdzie jechać? W tych miastach organizowane są uroczystości

11 listopada 2026 roku w wielu polskich miastach odbędą się uroczystości patriotyczne, koncerty, marsze, biegi i pikniki rodzinne.

Wśród ciekawych kierunków na jednodniowy wyjazd znalazły się Warszawa, Poznań, Opole, Rzeszów i Zielona Góra.

Program obchodów obejmuje zarówno oficjalne ceremonie i wspólne śpiewanie hymnu, jak i wydarzenia kulturalne, sportowe oraz atrakcje dla całych rodzin.

Planując wyjazd, warto wcześniej sprawdzić godziny wydarzeń, możliwe utrudnienia komunikacyjne oraz zmiany w organizacji ruchu i pamiętać o zakazie handlu 11 listopada.

Warszawa – koncert i wydarzenia na Cytadeli

W stolicy tradycyjnie nie zabraknie uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Jednym z zapowiedzianych wydarzeń jest koncert „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się przed Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Początek zaplanowano na godz. 17:15. Na scenie ma wystąpić szesnaścioro artystów reprezentujących poszczególne województwa. W programie warszawskich obchodów znalazły się również wydarzenia patriotyczne, kulturalne i sportowe. Osoby planujące wizytę w stolicy mogą połączyć udział w uroczystościach ze zwiedzaniem muzeów i spacerem po historycznym centrum miasta.

Warzecha Kontra | 2026 04 11

Poznań – Imieniny Ulicy Święty Marcin

Poznań to jeden z najbardziej charakterystycznych kierunków na 11 listopada. Tego dnia odbywają się tam Imieniny Ulicy Święty Marcin, które łączą lokalną tradycję z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W programie na 2026 rok zapowiedziano wydarzenia na głównej scenie na placu Mickiewicza. Impreza ma potrwać od godz. 11:00 do 21:00, a korowód zaplanowano na godz. 14:00. To dobra okazja, by zobaczyć miasto w wyjątkowej odsłonie, poznać poznańskie zwyczaje i spróbować rogali świętomarcińskich. Warto jednak pamiętać, że w dniu wydarzenia centrum może być zatłoczone.

Opole – przemarsz, uroczystości i piknik niepodległościowy

Ciekawy program przygotowano również w Opolu. Obchody rozpoczną się o godz. 10:30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w katedrze opolskiej. Następnie, o godz. 11:45, zaplanowano uroczysty przemarsz ulicami miasta w kierunku placu Wolności. Główne uroczystości przy pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego mają rozpocząć się w południe. W programie przewidziano między innymi podniesienie flagi państwowej, wspólne odśpiewanie hymnu, apel pamięci i złożenie kwiatów. O godz. 13:45 na opolskim Rynku ma rozpocząć się piknik niepodległościowy.

Rzeszów – uroczystości, wspólne śpiewanie i bieg

Rzeszów również przygotowuje się do obchodów 11 listopada. Główne uroczystości odbędą się na placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej, o godz. 9:00, zaplanowano mszę świętą w kościele farnym, po której uczestnicy przejdą na miejsce głównych obchodów. Miłośników aktywnego świętowania może zainteresować czternasta edycja PKO Biegu Niepodległości, którego start wyznaczono na godz. 11:11. Warto zwrócić uwagę także na wydarzenie poprzedzające święto: 10 listopada o godz. 17:00 na Rynku odbędzie się Rzeszowskie Śpiewanie Pieśni Patriotycznych.

Zielona Góra – uroczysty apel i piknik rodzinny

W 2026 roku wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie lubuskim odbędą się w Zielonej Górze. Program rozpocznie się o godz. 10:15 złożeniem kwiatów przy Pomniku 100-lecia Odzyskania Niepodległości na placu Jana Matejki. Następnie o godz. 11:00 zaplanowano mszę świętą w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej. Główny apel z ceremoniałem wojskowym odbędzie się o godz. 12:30 na Starym Rynku. Z kolei o godz. 14:00 na placu Powstańców Wielkopolskich rozpocznie się piknik rodzinny z występami artystycznymi i pokazem sprzętu wojskowego.

Gdzie jeszcze można świętować 11 listopada?

Na liście miast, które przygotowały wydarzenia związane z Narodowym Świętem Niepodległości, znalazły się również między innymi Radom, Szczecin i Reda. W Radomiu główne uroczystości zaplanowano na popołudnie. Po mszy świętej uczestnicy przejdą na Rynek, gdzie odbędzie się apel i złożenie kwiatów. W Szczecinie zapowiedziano między innymi uroczystości wojewódzkie, wydarzenia sportowe i rodzinne. Z kolei w Redzie program obejmuje paradę, piknik wojskowy, grę terenową i koncert patriotyczny.