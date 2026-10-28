Maria Prokop opublikowała wideo z nowym partnerem. Wyjątkowy kadr trafił do sieci

Marcin Prokop i Maria Prokop wzięli rozwód po ponad dwóch dekadach

Historia znajomości Marcina i Marii Prokopów sięga 2003 roku. Przyszli małżonkowie spotkali się wówczas na przyjęciu u wspólnych przyjaciół, a między nimi błyskawicznie zaiskrzyło. Owocem tego związku jest ich jedyna córka Zofia, która urodziła się trzy lata po pierwszym spotkaniu pary. Na sformalizowanie relacji zdecydowali się w 2011 roku podczas cichej ceremonii w trakcie podróży do Portugalii. Choć zdarzyło im się wystąpić razem w kilku wywiadach, konsekwentnie chronili swoją prywatność przed mediami.

W połowie kwietnia para opublikowała w internecie wspólny komunikat, informując opinię publiczną o swoim rozwodzie. Byli małżonkowie podkreślili, że ich drogi rozeszły się w przyjacielskiej atmosferze. Dla czujnych obserwatorów nie było to jednak pełne zaskoczenie, ponieważ już wcześniej zauważyli, że Prokopowie od dłuższego czasu funkcjonowali osobno. Podczas gdy Marcin Prokop skupia swoje życie zawodowe i prywatne w Polsce, jego była żona nabyła nieruchomość na Teneryfie i to tam spędzała coraz więcej czasu.

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Maria Prokop chwali się nowym partnerem i pracą w Polsacie

Od momentu ogłoszenia rozwodu Maria Prokop znacznie chętniej zaznacza swoją obecność w polskim show-biznesie, a szczególnie na antenie Polsatu. 47-letnia instruktorka jogi została gospodynią nowego formatu randkowego tej stacji pod tytułem „Miłość w małym mieście”, którego premierę zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

Świetna passa nowej prezenterki Polsatu trwa także w sferze prywatnej. Kobieta nie zamierzała długo rozpamiętywać zakończonego małżeństwa i już od roku tworzy udany związek z nowym mężczyzną. W publikowanych na Instagramie relacjach nie szczędzi swojemu wybranemu ciepłych słów.

Zakochani zdecydowali się na wspólny krok i przygarnęli psa. Czworonóg stał się główną postacią nowego, rozczulającego wideo opublikowanego w mediach społecznościowych. Na ujęciach można dostrzec także dłoń ukochanego trenerki jogi, która na tym etapie woli nie ujawniać jego wizerunku i dba o zachowanie prywatności mężczyzny. Czas pokaże, czy w kolejnych publikacjach zdecyduje się zdradzić więcej szczegółów.

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