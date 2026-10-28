Już wiadomo, że kobiety o tym kolorze oczu najbardziej przyciągają mężczyzn. Ich kobiecość działa jak magnes na panów

Z ustaleń badaczy wynika, że uwarunkowania genetyczne sprawiają, iż barwa tęczówki ujawnia zaskakująco dużo informacji o naszym charakterze oraz osobowości.

oraz osobowości. Analizy przeprowadzone przez uczonych ze Szwecji dowodzą, że posiadacze określonego koloru oczu uchodzą za osoby wyjątkowo pociągające, błyskotliwe i spragnione przygód .

. Sprawdź, jakie cechy przypisuje się właścicielom niebieskich, szarych lub brązowych oczu i zweryfikuj, czy ten opis pokrywa się z twoim prawdziwym charakterem.

Badania z Uniwersytetu Orebro. Jak kolor oczu wpływa na osobowość?

Powszechne przekonanie o tym, że oczy nie kłamią, ma swoje uzasadnienie. Ta część ciała jest uznawana za najbardziej zagadkową i magiczną, a samo spojrzenie pozwala bezbłędnie odczytać cudze uczucia oraz emocje. Zagadnieniem tym bliżej zajęli się uczeni ze szwedzkiego Uniwersytetu Orebro. Przeprowadzone przez nich szczegółowe analizy wykazały silną korelację między barwą tęczówki a charakterem człowieka. Badacze tłumaczą to zjawisko genetyką. Okazuje się bowiem, że te same geny odpowiadają zarówno za kolor naszych oczu, jak i za funkcje poznawcze oraz konkretne cechy osobowości.

Zielone oczy u kobiet działają na mężczyzn jak magnes

Rezultaty tych prac naukowych prowadzą do wniosku, że w oczach mężczyzn to właśnie zielonookie panie uchodzą za najbardziej pociągające. Zdaniem ekspertów kobiety o tej barwie tęczówek są postrzegane przez płeć przeciwną jako znacznie bardziej seksowne i atrakcyjne niż posiadaczki innych oczu. Walory zewnętrzne to jednak tylko część ich atutów, ponieważ osoby mające zielone oczy cechują się także ponadprzeciętną inteligencją. Z natury pozostają opanowane, dobrze zorganizowane i niezawodne w trudnych chwilach, a jednocześnie dysponują ogromną wyobraźnią oraz chętnie przeżywają przygody wśród znajomych. Takie osoby błyskawicznie nawiązują relacje i cenią sobie ekstrawagancję. Ich hipnotyzujące spojrzenie sprawia, że nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony wielbicieli.

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Znaczenie koloru oczu. Niebieskie, szare, brązowe i piwne tęczówki a charakter

Jakie dokładnie predyspozycje wiążą się z pozostałymi odcieniami tęczówek? Okazuje się, że każdy kolor oczu odpowiada za inny zestaw cech, które kształtują ludzki temperament.

Osobowość a niebieskie oczy. Właściciele takich tęczówek bez trudu pokonują przeszkody i z chęcią wspierają otoczenie. Cechuje ich analityczny umysł oraz wrodzony talent organizatorski , a na co dzień bywają mili i uprzejmi.

, a na co dzień bywają mili i uprzejmi. Osobowość a szare oczy. Tę grupę wyróżnia wrażliwa natura, bogata wyobraźnia oraz duża kreatywność , która często idzie w parze z zamiłowaniem do samotności.

, która często idzie w parze z zamiłowaniem do samotności. Osobowość a brązowe oczy. Posiadacze ciemnych tęczówek to ludzie obdarzeni sporym temperamentem i godni zaufania , którzy doskonale sprawdzają się w roli liderów.

, którzy doskonale sprawdzają się w roli liderów. Osobowość a piwne oczy. Osoby o tym spojrzeniu wykazują się dużą empatią, błyskawicznie adaptują się do nowych okoliczności i cenią sobie rozrywkę oraz dobrą zabawę.