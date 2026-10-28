Joanna Jarmołowicz po raz pierwszy pokazała twarz partnerki. Niedawno "wzięły" ślub i wszystko pokazały w sieci

Joanna Jarmołowicz w związku z kobietą. Aktorka pochwaliła się partnerką

Kilka miesięcy temu Joanna Jarmołowicz ogłosiła, że znów jest szczęśliwie zakochana. Dla jej fanów sporym zaskoczeniem okazał się fakt, że aktorka tym razem związała się z kobietą, a nie jak dotychczas z mężczyzną. Dla samej gwiazdy wejście w taką relację również stanowiło zupełnie nowe i nieznane wcześniej doświadczenie, które okazało się jednak niezwykle odkrywcze oraz pełne pozytywnych emocji.

Przed poznaniem obecnej partnerki Joanna Jarmołowicz tworzyła związek z Janem Królikowskim, z którym doczekała się kilkuletniego dziś syna Józefa. Para rozstała się w 2024 roku i od tego momentu w życiu obojga zaszło wiele zmian. Mimo zakończenia relacji dawni partnerzy starają się jak najlepiej wywiązywać z roli rodziców, co po rozstaniu bywa trudnym zadaniem. Obecnie układają sobie codzienność na nowo i wspólnie sprawują opiekę naprzemienną nad swoim synem.

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Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. (...) Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć. (...) Jest moim wsparciem i filarem, na którym zawsze mogę się oprzeć - wyznała Jarmołowicz w rozmowie z Jastrząb Post.

Joanna Jarmołowicz pokazała twarz partnerki po fikcyjnym ślubie

Kiedy aktorka po raz pierwszy publicznie wspomniała o nowej miłości, zachowała wizerunek swojej wybranki w tajemnicy. Z czasem zmieniła jednak zdanie i postanowiła pokazać ukochaną światu. Już pod koniec września na instagramowym profilu Joanny Jarmołowicz opublikowano wideo z zaaranżowanego przez parę fikcyjnego ślubu. Na nagraniu można było dostrzec twarz partnerki, na której widniał wówczas wzór przypominający wytatuowany zarost.

Niemal dokładnie miesiąc po tym wydarzeniu obie panie podzieliły się w internecie efektami profesjonalnej sesji zdjęciowej, na której pozują razem. Autorką tych czarno-białych kadrów jest fotografka Eliza Krakówka. Utrzymane w surowym i minimalistycznym klimacie fotografie wyraźnie pokazują łączącą obie kobiety czułość.

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