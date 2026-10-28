Listopadowy weekend rozczaruje wielu pracowników. Kalendarz nie przewiduje dodatkowego dnia wolnego

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-10-28 14:32

Planowanie wyjazdów na groby bliskich w 2026 roku wymagać będzie od wielu osób sięgnięcia po urlop wypoczynkowy. Choć 1 listopada to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza sprawia, że nie zyskamy dodatkowego czasu na odpoczynek. Przepisy w tym roku są bezlitosne dla osób liczących na wolny poniedziałek.

Cmentarz pełen zniczy i chryzantem w jesiennym słońcu. O braku wolnego za 1 listopada przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com

Wielu z nas przyzwyczaiło się do tego, że święta przypadające w weekend dają szansę na przedłużony odpoczynek. Niestety, jesienny kalendarz w 2026 roku nie będzie tak łaskawy, jak miało to miejsce w poprzednich latach. 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, przypada tym razem w niedzielę, co bezpośrednio przekłada się na twoje uprawnienia pracownicze i plany wyjazdowe.

Jeśli liczyłeś na to, że za niedzielne święto pracodawca odda ci wolne w poniedziałek, mamy złą wiadomość. 2 listopada, znany jako Dzień Zaduszny, jest w 2026 roku zwykłym dniem roboczym. Oznacza to, że osoby chcące spokojnie wrócić z dalekich podróży lub odwiedzić nekropolie w mniejszym tłoku, będą musiały złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy lub skorzystać z urlopu na żądanie. Bez tego typu formalności, w poniedziałkowy poranek trzeba będzie stawić się w pracy.

Święto w niedzielę a Kodeks pracy. Dlaczego zasady są inne niż przy sobocie?

Klucz do zrozumienia tej sytuacji leży w artykule 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten jasno precyzuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To właśnie to jedno zdanie sprawia, że sobota daje nam dodatkowy dzień wolny, a niedziela nie. Gdy uroczystość wypada w siódmy dzień tygodnia, przywilej odebrania wolnego po prostu nie obowiązuje.

Warto wspomnieć, że w maju 2026 roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrywała propozycję zmian w tych przepisach. Obywatelski postulat zakładał zrównanie niedzieli z sobotą, co pozwoliłoby pracownikom na odbieranie dnia wolnego bez względu na to, w który dzień weekendu wypada święto. Posłowie zdecydowali jednak o odrzuceniu tej petycji, utrzymując dotychczasowe zasady. Status quo zostało zachowane, więc o przedłużonym weekendzie decyduje wyłącznie układ kalendarza.

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Kto może liczyć na przedłużony weekend bez brania urlopu?

Choć ogólne zasady są surowe, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Na nieco inną sytuację mogą liczyć osoby pracujące w systemie zmianowym. Jeśli twój grafik został ułożony tak, że 2 listopada i tak był dla ciebie zaplanowany jako dzień wolny od pracy, nie musisz się martwić o dodatkowe formalności. Pozostali pracownicy biurowi i osoby pracujące w standardowym rozkładzie od poniedziałku do piątku muszą pogodzić się z koniecznością powrotu do obowiązków zaraz po niedzielnym święcie.

Sytuacja wygląda inaczej również w przypadku uczniów. Choć 2 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od nauki w całym kraju, dyrektorzy placówek oświatowych dysponują pulą tak zwanych dni dyrektorskich. Mogą oni zdecydować o ustanowieniu poniedziałku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, aby ułatwić dzieciom i kadrze pedagogicznej powroty z wyjazdów do rodzinnych miejscowości. Taka decyzja zależy jednak wyłącznie od wewnętrznych ustaleń konkretnej szkoły, a nie od ogólnopolskiego zakazu prowadzenia lekcji.

 

ROLKI