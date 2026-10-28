Izabela Janachowska miesiąc po porodzie! Wygląda jak marzenie, choć nie odstępuje synka na krok

Izabela Janachowska miesiąc po drugim porodzie zachwyca formą. Już pracuje

Od narodzin drugiego dziecka minął zaledwie miesiąc, ale Izabela Janachowska już teraz przyciąga wzrok doskonałą sylwetką. Uwagę zwraca nie tylko jej smukła figura, lecz także gęste, zadbane włosy i promienna cera przykryta perfekcyjnym makijażem. Za szerokim uśmiechem świeżo upieczonej mamy kryje się jednak trudna codzienność, w której bardzo ciężko o spokojny sen.

Prezenterka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo macierzyństwo potrafi wywrócić dotychczasowy świat do góry nogami. We wrześniu 2026 roku jej rodzina ponownie się powiększyła, co otworzyło zupełnie nowy rozdział w życiu gwiazdy. Pojawienie się drugiej pociechy oznacza jeszcze więcej miłości i wspólnych chwil, ale wiąże się też z nowymi wyzwaniami. Prywatnie spełniona żona i mama błyskawicznie po drugim porodzie wznowiła działalność zawodową jako influencerka, regularnie publikując na Instagramie nowe nagrania oraz zdjęcia. Równolegle cały czas rozwija także własną markę odzieżową.

24

Doskonały makijaż to nie problem, gorzej jest ze snem

Obecna forma 40-latki może wzbudzać zazdrość, biorąc pod uwagę fakt, że Janachowska dopiero co urodziła drugie dziecko. Internauci zachodzą w głowę, jak Izabela Janachowska utrzymuje tak promienny wygląd w czasie, który większość kobiet poświęca na fizyczną regenerację i oswajanie się z nową sytuacją z dala od blasku fleszy.

Trzeba jednak pamiętać, że połóg u każdej kobiety przebiega indywidualnie, a ciało potrzebuje odpowiedniego czasu na regenerację po trudach ciąży i porodu. Priorytetem zawsze pozostają zdrowie, odpoczynek oraz dobre samopoczucie, a nie wyścig o szybki powrót do dawnej wagi. Chociaż gwiazda prezentuje na Instagramie smukłą sylwetkę oraz pełny makijaż i na pierwszy rzut oka po ciąży nie ma już śladu, nie pokazuje w sieci wszystkich kulis swojego życia.

W jednym z krótkich nagrań celebrytka otwarcie przyznała, że przy dwójce dzieci może zapomnieć o ośmiu godzinach snu, które dotychczas traktowała jako absolutną podstawę i niezbędne minimum. Z racji potrzeb noworodka nie każda noc przebiega spokojnie i daje szansę na kilka godzin nieprzerwanego wypoczynku.

Obecnie kluczowe jest dla niej poznawanie potrzeb nowego członka rodziny i budowanie z nim silnej relacji. Jak sama Izabela Janachowska zdradziła na InstaStory, jest ze swoim synkiem niemal nierozłączna, a pierwsze tygodnie po rozwiązaniu traktuje jako czas wyjątkowej bliskości.

Małgorzata Tomaszewska o sylwetce nastolatki. Ona urodziła dwójkę dzieci!

27

32