Suche i pękające dłonie jesienią to koszmar. Wieczorem podgrzej i zanurz w tym dłonie, a skóra zregeneruje się i nawilży

• Niskie temperatury i codzienne przyzwyczajenia mocno uszkadzają naskórek na rękach, co prowadzi do bolesnych pęknięć, z którymi nie radzą sobie nawet kosztowne kremy.

• Wśród czynników niszczących dłonie znajdują się wiatr, mróz, detergenty oraz częste mycie rąk, ale można temu zaradzić prostą metodą na szybką regenerację.

• Domowa kuracja w zaledwie 10 minut przywraca skórze elastyczność i miękkość, skutecznie likwidując ból oraz przesuszenie.

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Suche dłonie jesienią. Główne przyczyny pękającej skóry rąk

W okresie jesienno-zimowym naskórek na rękach ulega tak silnemu przesuszeniu, że nierzadko pęka w okolicach kostek. Prowadzi to do powstawania bolesnych i trudnych w gojeniu ran. Zdarza się, że uszkodzenia są na tyle poważne, iż zwykły krem nawilżający przestaje przynosić jakąkolwiek ulgę. Lista czynników wywołujących ten problem jest długa i obejmuje wiatr, mróz, suche powietrze, odwodnienie organizmu, błędy pielęgnacyjne oraz kontakt z silnymi detergentami. Negatywny wpływ na kondycję skóry mają również częste mycie rąk, używanie środków dezynfekujących i zakładanie jednorazowych rękawiczek. W takiej sytuacji kluczowe staje się znalezienie metody, która skutecznie zagoi rany, uratuje spierzchnięte dłonie i przywróci im zdrowy wygląd.

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Domowy sposób na suche dłonie. Jak przygotować kąpiel w oliwie z oliwek?

Wśród domowych sposobów na suche dłonie wysoką skutecznością wyróżnia się zabieg z wykorzystaniem oliwy z oliwek. Aby przywrócić rękom dawną kondycję, wystarczy przeprowadzić jedną taką kurację wieczorem. Cały proces polega na delikatnym podgrzaniu dwóch szklanek tego płynnego tłuszczu i moczeniu w nim rąk przez 10 minut. Po upływie tego czasu dłonie należy osuszyć papierowym ręcznikiem, co pozwala całkowicie wyeliminować problem spierzchniętej skóry.

Jak oliwa z oliwek działa na popękane i suche dłonie?

Zastosowanie tego produktu na przesuszoną skórę przynosi efekty porównywalne z działaniem emolientu. Tłuszcz buduje na powierzchni naskórka warstwę ochronną, która blokuje ucieczkę wody i utrzymuje odpowiednie nawilżenie. Ponadto produkt ten obfituje w kwasy tłuszczowe, dzięki czemu uzupełnia naturalne lipidy skóry zniszczone przez czynniki zewnętrzne. Wykazuje on także działanie przeciwzapalne, co sprzyja redukcji zaczerwienień oraz łagodzeniu podrażnień. Regularne moczenie rąk w ciepłej oliwie wyraźnie zwiększa elastyczność i miękkość naskórka.