Magdalena z programu "Kochaj albo wróć" schudła 11 kilogramów. Tak zmieniła się jej sylwetka

Magda z programu "Kochaj albo wróć" zrzuciła 11 kilogramów

Urodzona 24 sierpnia 2000 roku Magdalena pochodzi z Wrocławia. Popularność przyniósł jej udział w telewizyjnym formacie "Kochaj albo wróć", gdzie występuje u boku swojego partnera, Mika. Ich znajomość rozpoczęła się w aplikacji randkowej. Obecnie para stara się budować wspólną przyszłość, choć widzowie programu mogą zauważyć, że ich droga bywa wyboista i nie zawsze układa się idealnie.

Oprócz występów na ekranie, wrocławianka chętnie dzieli się swoim życiem w sieci. 12 września zamieściła post, w którym podsumowała swoje dotychczasowe zmagania o lepszą sylwetkę. Po czterech miesiącach systematycznych ćwiczeń i dbania o siebie, jej waga spadła o 11 kilogramów.

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Nie jest to co prawda koniec redukcji, bo to zostało 6 kg, ale jest kamień milowy

- wyznała w internecie.

Jak tłumaczy uczestniczka show, jej głównym celem było zdrowie, ale bez drastycznych wyrzeczeń. Zależało jej na tym, aby dieta nie zrujnowała jej życia towarzyskiego. Wybrała drogę małych kroków i systematyczności, stopniowo obcinając kalorie.

Bohaterka reality show ma świadomość, że czeka ją jeszcze sporo wysiłku i potencjalnych kryzysów. Jednak już teraz cieszy się z osiągniętych rezultatów. Zauważyła, że zyskała znacznie więcej energii, co przekłada się na lepsze samopoczucie w tańcu i w zwykłych, codziennych obowiązkach.

Forma może i nie była na lato, ale tym razem będzie na całe życie

- stwierdziła optymistycznie.

Uczestniczka "Kochaj albo wróć" o znaczeniu toksycznych relacji

Niedługo później, 17 września, gwiazda formatu TTV zamieściła w sieci kolejny, bardziej osobisty wpis. Odeszła w nim od tematu ćwiczeń i odchudzania, skupiając się na sferze psychicznej. Zwróciła uwagę na ogromne znaczenie środowiska, w jakim przebywamy, oraz na konieczność ucięcia kontaktów z osobami, które demotywują i podcinają skrzydła.

Wrocławianka wyznała, że od dawna marzyła o tworzeniu treści, które będą motywować inne kobiety. Sama doświadczyła w życiu trudnych momentów i musiała wypracować własne mechanizmy radzenia sobie z przeciwnościami losu i podnoszenia się po upadkach.

To, co najbardziej pozwoliło mi wstać po każdym kryzysie z podniesioną głową, to odcięcie ze swojego grona negatywnych ludzi i opinii, od osób, które nic dla mnie nie znaczą

- napisała Magda.

Zaznaczyła przy tym, że zdrowe relacje opierają się na wzajemności. Jest gotowa nieść wsparcie swoim bliskim w trudnych chwilach, wiedząc, że w razie potrzeby oni zrobią dla niej to samo. Na koniec podzieliła się refleksją na temat prawdziwych wartości, stawiając je ponad dobrami materialnymi.

Bogactwo to nie tylko pieniądze, to też ludzie, którzy Cię otaczają

- skwitowała.

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