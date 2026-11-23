Jesienne napary mogą wspierać odporność i chronić przed infekcjami, działając profilaktycznie i wspomagająco.

Niektóre składniki posiadają potwierdzone naukowo właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe.

Ważne jest prawidłowe przygotowanie naparów, aby zachować cenne składniki odżywcze; zbyt wysoka temperatura może niszczyć witaminy i enzymy.

Należy pamiętać, że niektóre zioła nie nadają się do codziennego, długotrwałego stosowania i zawsze warto konsultować ich użycie przy poważniejszych dolegliwościach.

W sezonie jesienno-zimowym łatwo wpaść w pułapkę przekonania, że kubek herbaty z miodem, cytryną i imbirem załatwi sprawę. Tymczasem znaczenie ma nie tylko to, co dodajemy do napoju, ale również sposób jego przygotowania i ilość spożywanych składników. Niektóre przyprawy mogą wspierać organizm, inne zioła przynoszą ulgę przy kaszlu. Roksana Środa podpowiada też, jak przygotować rozgrzewający napój, by czerpać z niego jak najwięcej korzyści, nie zamieniając go przy okazji w kaloryczny deser.

Jesienią chętnie sięgamy po rozgrzewające napary z imbirem, kurkumą i cynamonem. Czy rzeczywiście mogą one wspierać odporność organizmu i chronić przed infekcjami, czy raczej jest to popularny mit? Jakie właściwości tych przypraw zostały potwierdzone naukowo?

Roksana Środa: Jesienne napary, to potężne wsparcie dla układu immunologicznego. Choć same w sobie nie „uzdrowią” organizmu w 5 minut po złapaniu infekcji, działają, jako profilaktyka i wsparcie w walce z patogenami.

Imbir: (zawiera gingeroke): wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Badania kliniczne potwierdzają, że jego aktywne związki pomagają hamować rozwój wirusów oraz łagodzą stany zapalne w błonach śluzowych dróg oddechowych. Dodatkowo działa napotnie, co pomaga organizmowi „wypocić” początkującą infekcję.

(zawiera gingeroke): wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Badania kliniczne potwierdzają, że jego aktywne związki pomagają hamować rozwój wirusów oraz łagodzą stany zapalne w błonach śluzowych dróg oddechowych. Dodatkowo działa napotnie, co pomaga organizmowi „wypocić” początkującą infekcję. Kurkuma: (zawiera kurkuminę): posiada potężny potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny. Moduluje odpowiedź immunologiczną, wspierając makrofagi w walce z drobnoustrojami. Działa też ochronnie na barierę jelitową – a pamiętajmy, że aż 70-80% naszej odporności rodzi się w jelitach!

(zawiera kurkuminę): posiada potężny potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny. Moduluje odpowiedź immunologiczną, wspierając makrofagi w walce z drobnoustrojami. Działa też ochronnie na barierę jelitową – a pamiętajmy, że aż 70-80% naszej odporności rodzi się w jelitach! Cynamon: posiada silne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i antywirusowe. Badania pokazują, że potrafi hamować namnażanie m.in. bakterii E. coli czy grzybów z rodzaju Candida. Dodatkowo wykazuje działanie rozgrzewające i regulujące gospodarkę glukozową, co przy infekcjach jest nie bez znaczenia (stabilny cukier, to mniejsze obciążenie dla układu odpornościowego).

Kurkuma z pieprzem to połączenie często polecane w domowych przepisach na zdrowotne napoje. Skąd wzięła się ta kombinacja i czy takie połączenie rzeczywiście przynosi korzyści zdrowotne i czy każdy może je stosować?

R.S.: Główny składnik aktywny kurkumy – kurkumina – ma genialne właściwości prozdrowotne, ale niestety bardzo niską biodostępność. Oznacza to, że po spożyciu sama kurkuma jest błyskawicznie metabolizowana i wydalana przez wątrobę, zanim zdążymy odczuć jej dobroczynne działanie.

I tu z pomocą przychodzi czarny pieprz i zawarta w nim piperyna. Piperyna na nawet o 2000% w badaniach zwiększa wchłanianie kurkuminy, blokując jej rozpad w wątrobie i jelitach. To świetny przykład synergii składników odżywczych.

Czy każdy może je stosować? Niestety nie, przy niektórych problemach zdrowotnych, warto zachować szczególną ostrożność.

Osoby z problemami żołądkowymi: zarówna kurkuma w dużych dawkach, jak i ostry pieprz mogą podrażniać błonę śluzową żołądka. U pacjentów z wrzodami, ostrym zapaleniem żołądka czy silnym refluksem mogą nasilić pieczenie i dyskomfort.

Interakcje z lekami: piperyna silnie wpływa na enzymy wątrobowe,co oznacza, że może zaburzać metabolizm niektórych leków (np. przeciwzakrzepowych czy obniżających ciśnienie).

Problemy z pęcherzykiem żółciowym: kurkuma silnie stymuluje wydzielanie żółci – u osób z kamicą żółciową może to wywołać bolesną kolkę.

Tymianek od lat uchodzi za naturalny sposób na kaszel i dolegliwości ze strony układu oddechowego. W jakich sytuacjach napar tymiankowy może przynieść ulgę, a kiedy kaszel wymaga konsultacji lekarskiej i same zioła już nie wystarczą?

R.S.: Tymianek, to jedno z najcenniejszych ziół w walce z dolegliwościami oddechowymi. Jego sekret tkwi w olejku eterycznym (głównie tymolu). Tymianek może przynieść ulgę przy suchym, drażniącym kaszlu (działa powlekająco i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli), przy kaszlu mokrym (działa wykrztuśnie) oraz przy infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu wirusowym, stanach zapalnych gardła i chrypce (można stosować napar do picia oraz do płukania gardła).

Zioła są wspaniałym wsparciem, ale nie zastąpią diagnostyki i leczenia farmakologicznego w trudniejszych sytuacjach. Nie warto rezygnować z konsultacji lekarskiej, gdy:

Kaszel trwa dłużej niż 2 tygodnie i nie wykazuje tendencji do poprawy.

Pojawia się wysoka gorączka utrzymująca się dłużej niż 3-4 dni lub nawracająca po okresie poprawy.

Występuje duszność, świszczący oddech lub ból w klatce piersiowej podczas oddychania.

Odkrztuszana wydzielina ma zielony lub podbarwiony krwią kolor.

Infekcji towarzyszy ogólne, silne rozbicie, osłabienie.

W takich przypadkach zioła mogą być jedynie uzupełnieniem zaleceń lekarskich, a nie ich zamiennikiem.

Żurawina jest często polecana kobietom zmagającym się z nawracającymi infekcjami dróg moczowych. Jakie substancje zawarte w owocach żurawiny odpowiadają za jej potencjalne działanie i czy rzeczywiście może zmniejszać ryzyko zakażeń? Czy pomaga również w leczeniu już rozwiniętej infekcji, czy raczej pełni funkcję profilaktyczną?

R.S.: Żurawina rzeczywiście ma moc, ale kluczem do jej skuteczności jest zrozumienie mechanizmu jej działania – który często bywa błędnie interpretowany przez pacjentów. Głównymi bohaterami są tutaj unikalne polifenole zawarte w owocach żurawiny. Zmniejszają ryzyko zakażeń, ale nie „zakwaszają” moczu w takim stopniu, jak dawniej sądzono, ani nie działają jak antybiotyk zabijający bakterie. Te polifenole łączą się z wypustkami bakterii E. coli – najczęstszego sprawcy infekcji dróg moczowych. Dzięki temu bakterie tracą zdolność przylegania do nabłonka pęcherza moczowego. Zamiast wczepić się w ścianki pęcherza i wywołać stan zapalny, są one po prostu wypłukiwane wraz z moczem.

I tutaj zazwyczaj pojawia się pytanie - profilaktyka czy leczenie?

Zdecydowanie profilaktyka. Żurawina jest genialnym narzędziem zapobiegającym nawrotom u osób ze skłonnością do stanów zapalnych. Natomiast w momencie, gdy infekcja jest już w pełni rozwinięta, sok z żurawinowy nie zastąpią leczenia przeciwbakteryjnego zleconego przez lekarza. Wtedy organizm potrzebuje celowanej terapii, a żurawina może pełnić co najwyżej funkcję wspomagającą.

MasterChef Pascal Brodnicki

Czy picie naparów i soków z żurawiny jest bezpieczne w ciąży? Czy przyszłe mamy mogą korzystać z jej właściwości profilaktycznych, a jeśli tak, to w jakiej postaci? Na co powinny uważać, szczególnie w przypadku suplementów i skoncentrowanych ekstraktów?

R.S.: Ciąża to czas, w którym kobiety są szczególnie narażone na infekcje dróg moczowych ze względu na zmiany anatomiczne i hormonalne. Na szczęście żurawina jest tu bezpiecznym i cennym sprzymierzeńcem, ale pod pewnymi warunkami. Sam owoc żurawiny w naturalnej postaci (np. dodatek do owsianki) jest bezpieczny dla przyszłych mam i może być stosowany profilaktycznie. Jednak, na pewne elementy warto zwrócić uwagę:

Gotowe napoje żurawinowe, to często „bomba cukrowa” – zawierają znikome ilości owocu, za to mnóstwo syropu glukozowo-fruktozowego lub białego cukru. Nadmiar cukru w diecie ciężarnej nie tylko sprzyja wahaniom glikemii, ale też karmi bakterie w drogach moczowych i sprzyja grzybicom pochwy. Wybieramy wyłącznie czyste soki 100% lub ekstrakty.

Bardzo wysokie dawki silnych ekstraktów w ciąży warto skonsultować z lekarzem prowadzącym lub dietetykiem.

Kobiety ze skłonnością do kamicy powinny uważać z dużymi ilościami żurawiny, ponieważ jest ona bogata w szczawiany, co przy predyspozycjach może sprzyjać tworzeniu się złogów w nerkach.

Jesienne wieczory kojarzą się nie tylko z herbatą, ale również z gorącym kakao, czekoladą i mlecznymi napojami z dodatkami. Czy takie napoje mogą stanowić wartościowy element diety, czy często są raczej deserem w płynnej postaci? Kiedy kubek gorącej czekolady może dostarczać tyle kalorii co niewielki posiłek?

R.S.: Wiele zależy od składu. Jeśli przygotowujemy domowe kakao na bazie dobrej jakości gorzkiego kakao (bogatego w magnez, żelazo i antyoksydanty), na napoju roślinnym lub mleku, z dodatkiem cynamonu i bez dosypywania cukru – jak najbardziej może to być zdrowy element diety, wspierający układ nerwowy. Jeśli jednak sięgamy po gotowe miksy do picia, „gorącą czekoladę” z kawiarnii polaną bitą śmietaną, syropem smakowym i posypaną piankami marshmallow – tutaj mówimy już o deserze i potężnej ilości kalorii.

Gorąca czekolada przygotowana na pełnotłustym mleku, z dodatkiem czekolady deserowej, cukru, bitej śmietany i dodatków dostarcza od 350 do nawet 600 kcal. To dokładnie tyle, co pełnowartościowy obiad albo solidne śniadanie. Dodatkowy problem z płynnymi kaloriami polega na tym, że mózg nie rejestruje ich spożycia tak samo, jak jedzenia wymagającego gryzienia. W efekcie wypijamy potężną porcję energii (i cukru), a po godzinie... znowu jesteśmy głodni. Warto o tym pamiętać, rozkoszując się jesiennymi rytuałami!

Miód i cytryna to jedne z najpopularniejszych dodatków do jesiennej herbaty. Dlaczego zaleca się dodawanie ich dopiero wtedy, gdy napar nieco ostygnie? Czy wysoka temperatura rzeczywiście wpływa na cenne składniki miodu i witaminę C zawartą w cytrynie?

R.S.: Dodawanie miodu i cytryny do wrzątku to jeden z najczęstszych nawyków, który niestety niweczy prozdrowotny potencjał tych produktów.

Dlaczego? Miód, to nie tylko cukier, ale i bogactwo enzymów, aminokwasów oraz witamin z grupy B, które wykazują m.in. działanie przeciwbakteryjne. Składniki te w temperaturze powyżej 40–45°C ulegają zniszczeniu. Wrząca herbata zamienia miód w zwykły syrop cukrowy, pozbawiając go jego unikalnych właściwości zdrowotnych. Podobnie sytuacja wygląda z cytryną. Zawarta w niej witamina C jest bardzo wrażliwa na utlenianie i temperaturę. Wrzątek przyspiesza rozpad witaminy C. Choć sam sok z cytryny zachowa swój charakterystyczny smak i odrobinę kwasów organicznych, to jako „bomba witaminowa” we wrzątku traci rację bytu.

Warto odczekać chwilę, aż napar przestygnie do temperatury poniżej 50°C i dopiero wtedy dodać plasterek cytryny czy łyżeczkę miodu.

Wiele osób traktuje jesienne napary ziołowe jako zdrowszą alternatywę dla klasycznej herbaty. Czy wszystkie zioła można pić codziennie i bez ograniczeń? Które z nich warto stosować regularnie, a w przypadku których należy zachować ostrożność ze względu na możliwe interakcje z lekami lub przeciwwskazania zdrowotne?

R.S.: Zioła, to skoncentrowane źródła substancji aktywnych farmakologicznie, które pite w nadmiarze mogą wywołać skutki uboczne lub wejść w interakcje z lekami. Są takie zioła, które możemy pić bezpiecznie każdego dnia oraz takie, przy których powinniśmy zachować umiar.

Zioła bezpieczne do codziennego stosowania:

Lipa i czarny bez: napary z kwiatu lipy działają napotnie i łagodząco, a czarny bez wspiera odporność. W racjonalnych ilościach (1–2 filiżanki dziennie) są bezpieczne i świetnie sprawdzają się w profilaktyce.

napary z kwiatu lipy działają napotnie i łagodząco, a czarny bez wspiera odporność. W racjonalnych ilościach (1–2 filiżanki dziennie) są bezpieczne i świetnie sprawdzają się w profilaktyce. Czystek: bogactwo polifenoli i wsparcie odporności. Może być pity regularnie, pamiętając jednak, że ze względu na silne wiązanie żelaza z pokarmów, warto zachować odstęp między posiłkami bogatymi w żelazo a piciem czystka (szczególnie u osób ze skłonnością do anemii).

bogactwo polifenoli i wsparcie odporności. Może być pity regularnie, pamiętając jednak, że ze względu na silne wiązanie żelaza z pokarmów, warto zachować odstęp między posiłkami bogatymi w żelazo a piciem czystka (szczególnie u osób ze skłonnością do anemii). Imbir: rozgrzewa, choć osoby z wrażliwym żołądkiem muszą uważać.

Zioła, w przypadku których należy zachować ostrożność:

Szałwia i tymianek: genialne przy infekcjach gardła, ale nie nadają się do codziennego picia w dużych ilościach. Szałwia zawiera tujon, który w nadmiarze jest neurotoksyczny, a regularne picie silnych naparów z tymianku może obciążać żołądek i wątrobę. Traktujemy je jako kurację doraźną (np. do płukania lub na czas infekcji).

genialne przy infekcjach gardła, ale nie nadają się do codziennego picia w dużych ilościach. Szałwia zawiera tujon, który w nadmiarze jest neurotoksyczny, a regularne picie silnych naparów z tymianku może obciążać żołądek i wątrobę. Traktujemy je jako kurację doraźną (np. do płukania lub na czas infekcji). Zioła o działaniu moczopędnym (np. pokrzywa): choć zdrowe, pite w nadmiarze mogą wypłukiwać z organizmu cenne elektrolity.

choć zdrowe, pite w nadmiarze mogą wypłukiwać z organizmu cenne elektrolity. Interakcje z lekami: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, obniżające ciśnienie, leki na cukrzycę czy antykoncepcję hormonalną powinny bardzo uważnie konsultować zioła (szczególnie te o silnym działaniu, np. dziurawiec, żeń-szeń).

Czy istnieją napary, które rzeczywiście mogą wspierać organizm w okresie jesienno-zimowym, na przykład poprzez dostarczanie antyoksydantów lub łagodzenie podrażnienia gardła? Które składniki warto wybierać, jeśli zależy nam na korzyściach zdrowotnych, a nie tylko przyjemnym smaku i uczuciu rozgrzania?

R.S.: Jeśli zależy nam na realnym wsparciu organizmu, warto wybierać napary bogate w antyoksydanty, substancje przeciwzapalne i śluzy powlekające podrażnione śluzówki. Składniki, które warto wybierać ze względów zdrowotnych:

Kwiat i owoc czarnego bzu: antocyjany zawarte w owocach bzu neutralizują wolne rodniki, wykazują silne działanie antywirusowe.

antocyjany zawarte w owocach bzu neutralizują wolne rodniki, wykazują silne działanie antywirusowe. Korzeń imbiru i kurkuma (z odrobiną pieprzu): duet o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym. Blokują szlaki zapalne w organizmie, co jest kluczowe w momencie, gdy układ odpornościowy toczy walkę z patogenem.

duet o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym. Blokują szlaki zapalne w organizmie, co jest kluczowe w momencie, gdy układ odpornościowy toczy walkę z patogenem. Śluzy roślinne (prawoślaz, siemię lniane, liść podbiału): jeśli męczy Cię suchy, drażniący kaszel i tzw. „drapanie w gardle”, zwykła herbata nic tu nie pomoże. Napary bogate w śluzy roślinne oblepiają błonę śluzową gardła ochronnym filmem, przynosząc natychmiastową ulgę i zmniejszając odruch kaszlowy.

jeśli męczy Cię suchy, drażniący kaszel i tzw. „drapanie w gardle”, zwykła herbata nic tu nie pomoże. Napary bogate w śluzy roślinne oblepiają błonę śluzową gardła ochronnym filmem, przynosząc natychmiastową ulgę i zmniejszając odruch kaszlowy. Dzika róża i rokitnik: bomby witaminy C i bioflawonoidów. Działają uszczelniająco na naczynia krwionośne, wspierają produkcję kolagenu i wzmacniają barierę nabłonkową dróg oddechowych.

Warto więc skomponować swoją jesienną apteczkę z głową i zamienić przypadkowe słodkie herbatki na celowane napary!

Jakie są najczęstsze błędy związane z przygotowywaniem jesiennych naparów. Czy długość parzenia, temperatura wody, ilość użytych przypraw i ziół mają znaczenie dla ich właściwości? Jak przygotować wartościowy, rozgrzewający napój, aby nie przesadzić z ilością cukru, miodu czy innych kalorycznych dodatków?

R.S.: Jednym z najczęstszych błędów jest zalewanie wrzątkiem delikatnych ziół, miodu czy witaminy . Zbyt wysoka temperatura niszczy cenne olejki eteryczne (np. w tymianku), witaminę C (w cytrynie czy dzikiej róży) oraz delikatne enzymy (w miodzie).

Drugim błędem jest zbyt długi lub zbyt krótki czas parzenia: Zioła i korzenie potrzebują czasu. Imbir, kurkuma czy kora cynamonowa wrzucone do wody tylko na minutę oddadzą zaledwie ułamek swoich substancji czynnych - gingerole czy kurkumina potrzebują dłuższego kontaktu z wodą i odrobiny tłuszczu. Z kolei zbyt długie parzenie np. czarnej herbaty uwalnia ogromne ilości tanin, co czyni napar gorzkim, cierpkim i ciężkim dla żołądka.

Jak zatem przygotować idealne napar?

Baza: jako bazę możemy wykorzystać słabszy napar z zielonej herbaty lub czystka albo po prostu wodę Dodatki: imbir, kurkuma, laska cynamonu. Twarde korzenie i przyprawy korzenne lubią wyższą temperaturę i czas. Najlepiej zetrzeć świeży imbir i kurkumę, wrzucić je do rondelka z wodą i delikatnie podgrzewać na małym ogniu przez około 5–10 minut. To pozwala „uwolnić” maksymalną ilość substancji przeciwzapalnych. Do gotującego się wywaru dodaj szczyptę świeżo mielonego czarnego pieprzu, który poprawi przyswajanie kurkuminy Zdejmij napar z ognia i przelej do kubka. Odczekaj chwilę, aż temperatura spadnie poniżej 50°C. Dopiero wtedy dodaj plasterek cytryny oraz maksymalnie 1 łyżeczkę miodu

Taki napar to prawdziwy eliksir zdrowia – rozgrzewa, chroni przed stanami zapalnymi, wspiera jelita i odporność, a jednocześnie nie obciąża metabolizmu nadmiarem cukru!

13