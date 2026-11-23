Niedzielny konkurs w Lillehammer wygrał norweski skoczek Kristoffer Eriksen Sundal. Drugie miejsce zajął Austriak Raffael Zimmermann, a trzeci był kolejny reprezentant gospodarzy Isak Andreas Langmo. Jedynym Polakiem z awansem do finałowej serii okazał się Kacper Tomasiak, którego ostatecznie sklasyfikowano na 27. pozycji.

Frekwencja i polskie flagi na trybunach

Na obiekcie pamiętającym zimowe igrzyska olimpijskie z 1994 roku zdecydowanie dominowały polskie flagi. Widownia ożywała praktycznie wyłącznie podczas skoków biało-czerwonych. Oddmund Runningen z komitetu organizacyjnego poinformował, że na niedzielne zawody sprzedano 2500 biletów. Sama publiczność zgromadzona pod skocznią wyglądała jednak znacznie skromniej.

Kryzys popularności dyscypliny w Norwegii

Były norweski skoczek Anders Jacobsen zwrócił uwagę na wyjątkowe zaangażowanie polskich fanów, którzy przyjeżdżają na zawody i wspierają swoich zawodników niezależnie od uzyskiwanych przez nich wyników.

„Musimy się wiele nauczyć od Polaków. Podobnie od Niemców i Austriaków. Oni wiedzą, jak przyciągać ludzi na skocznię. My w Norwegii też powinniśmy to robić, ale trzeba było zacząć znacznie wcześniej działać w tym kierunku” – przyznał Jacobsen.

„Zawsze powtarzam, że Polacy są przykładem tego, jak należy kibicować swoim zawodnikom i jak uczestniczyć w takich wydarzeniach. Choć to w Norwegii ten sport powstał, od wielu lat przeżywamy kryzys popularności wśród kibiców. Początek problemów sięga dużo dalej wstecz niż afera z kombinezonami dwa lata temu na mistrzostwach świata w Trondheim” – zauważył były skoczek.

Kolejne zmagania w Finlandii

Wśród publiczności znaleźli się Polacy mieszkający w Norwegii oraz kibice podróżujący bezpośrednio z kraju. Obecna na miejscu rodzina z okolic Lublina do końca nie traciła nadziei na dobry wynik Tomasiaka.

„Zawsze kibicujemy naszym, niezależnie od tego, które miejsce zajmują. Ale nie będziemy ukrywać, że im lepsze miejsce, tym lepiej. Od razu cieplej się robi, gdy choć na trybunach widać polską potęgę” – powiedzieli kibice z podlubelskiej Łęcznej.

Kolejnym przystankiem w kalendarzu Pucharu Świata będzie w najbliższy weekend fińska Ruka.