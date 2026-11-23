Siatkarki DevelopResu Rzeszów, PGE Budowlanych Łódź oraz UNI Opole rozpoczną w tym tygodniu rywalizację w Lidze Mistrzyń. Ekipa PGE Budowlanych Łódź w środę zmierzy się we własnej hali z tureckim Galatasaray Stambuł, który startuje dzięki dzikiej karcie po zajęciu piątego miejsca w swojej lidze. Zespół prowadzony przez Macieja Biernata przystępuje do tych rozgrywek po raz ósmy, a jego najlepszym wynikiem był udział w ćwierćfinale w sezonie 2024/25.

W składzie drużyny ze Stambułu występują między innymi Turczynki Aydin Ilkin i Alexia Ioana Carutasu oraz Włoszka Myriam Sylla, a grą kieruje reprezentantka Holandii Britt Bongaerts. W fazie grupowej łodzianki spotkają się ponadto z mistrzami Niemiec i Rumunii – VfB Suhl Turyngia oraz C.S.O Voluntari.

Debiut UNI Opole i rywalki DevelopResu Rzeszów

Drużyna UNI Opole w poprzednim sezonie zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, co zagwarantowało jej historyczny udział w Lidze Mistrzyń. Opolski debiutant zagra w grupie A, a na inaugurację w najbliższy czwartek zmierzy się z mistrzem Francji Volley Mulhouse Alsace.

Zdecydowanym faworytem tej grupy jest obrońca trofeum i najbardziej utytułowany team w Europie – VakifBank Stambuł. Siatkarki trenowane przez Bartłomieja Dąbrowskiego powalczą o drugą lokatę premiowaną awansem do fazy play off, a ich kolejnymi rywalkami będą mistrzynie Belgii Asterix Avo Beveren.

Wicemistrz kraju i lider Tauron Ligi, DevelopRes Rzeszów, w Lidze Mistrzyń wystąpi po raz ósmy. Pierwszym przeciwnikiem rzeszowianek będzie Dresdner SC, a skład grupy B uzupełniają dwie włoskie ekipy – Igor Gorgonzola Novara oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, w której występuje była reprezentantka Polski Joanna Wołosz.

Zasady awansu i pozostałe europejskie puchary

Format Ligi Mistrzyń nie zmienia się od kilku sezonów i dzieli 20 uczestników na pięć grup. Ich zwycięzcy bezpośrednio awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z drugich lokat oraz ekipa z najlepszym bilansem z trzeciej pozycji wystąpią w barażach.

Od momentu wykluczenia z rozgrywek rosyjskich klubów pełną dominację przejęły drużyny z Włoch i Turcji, które otrzymały od europejskiej federacji dwie dzikie karty i będą miały po czterech przedstawicieli w Lidze Mistrzyń.

Dwa inne polskie kluby wystąpią w mniej prestiżowych rozgrywkach. W Pucharze CEV BKS ZGO Bielsko-Biała w pierwszej rundzie czeka dwumecz z Gebwell Puijo Wolley Kuopio, a pierwsze spotkanie odbędzie się w Finlandii.

ŁKS Commercecon Łódź w pierwszym pojedynku 1/16 finału Pucharu Challenge zmierzy się w czwartek na wyjeździe z azerskim DH Volley Baku. Męskie zespoły europejskie rozgrywki zainaugurują 8 grudnia.