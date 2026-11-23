Tatiana Sosna-Sarno i początki kariery. Zainspirowała ją Magdalena Zawadzka

Przyszła gwiazda ekranu przyszła na świat 16 września 1954 roku w Warszawie i bardzo wcześnie sprecyzowała swoje plany na przyszłość. Mając zaledwie trzynaście lat, Tatiana Sosna-Sarno zanotowała w pamiętniku słowa „Chcę zostać aktorką”. Wybór tej ścieżki nie był przypadkowy, lecz wynikał z autentycznej pasji, którą ukształtowały wybitne postacie polskiego teatru i kina. Artystka otwarcie przyznaje, że kluczowe wsparcie otrzymała od starszej siostry Barbary, która pomagała jej w przygotowaniach do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej.

Wracając pamięcią do czasów młodości, aktorka wskazuje na jeszcze jedną ważną osobę, która stanowiła dla niej prawdziwy wzór do naśladowania. Swoimi wspomnieniami Tatiana Sosna-Sarno podzieliła się w rozmowie z serwisem se.pl.

Lubiłam bardzo się wygłupiać. Wczuwałam się w rolę tak, aby rozśmieszyć dzieci z klasy. A one najpierw się ze mnie śmiały, a potem powchodziły pod ławki i trochę się za mnie wstydziły. Bo w ich pojęciu strasznie się wygłupiałam. Skończyło się tym, że trafiałam na każdą szkolną akademię. W wieku 13 lat napisałam w pamiętniku: »Chcę zostać aktorką«. Ale jest jeszcze ktoś, komu to zawdzięczam, bo nie tylko siostrze. To Magda Zawadzka (69 l.). Jak byłam nastolatką, uwielbiałam ją. Kiedy grała Hajduczka z szablą na koniu, gdy grała w sztuce »Życie snem« Calderona.

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Tatiana Sosna-Sarno w serialach PRL-u. „Alternatywy 4” i „07 zgłoś się”

Konsekwencja w dążeniu do celu szybko przyniosła rezultaty. Tatiana Sosna-Sarno zdobyła dyplom Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST w 1977 roku, kończąc studia na jednym roku z Laurą Łącz. Niedługo potem zaczęła pojawiać się w produkcjach stanowiących dziś kanon polskiej popkultury. Publiczność oglądała ją między innymi w „Polskich drogach” w reżyserii Janusza Morgensterna, a także w „07 zgłoś się” Krzysztofa Szmagiera. Nawet mniejsze, drugoplanowe kreacje w jej wykonaniu natychmiast zapadały widzom w pamięć dzięki ogromnej charyzmie i naturalności.

Największą popularność oraz sympatię widzów zapewniła jej jednak praca na planie u Stanisława Barei. Jej rola w serialu „Alternatywy 4” doskonale współgrała ze specyficznym poczuciem humoru tego twórcy. W tamtym okresie aktorka wystąpiła też w innych głośnych produkcjach, w tym w „Romanie i Magdzie” Sylwestra Chęcińskiego oraz w „Czterdziestolatku. 20 lat później” realizowanym przez Jerzego Gruzę. Z tym ostatnim reżyserem łączyły ją nie tylko zobowiązania zawodowe, ale również wieloletnia, bliska przyjaźń i wspólne inicjatywy wykraczające poza branżę filmową.

"Alternatywy 4" - kultowy serial Stanisława Barei Pytanie 1 z 12 Kto jest autorem scenariusza i reżyserem serialu "Alternatywy 4"? Jerzy Gruza Stanisław Bareja Sylwester Chęciński Następne pytanie

Tatiana Sosna-Sarno otworzyła własny biznes w Warszawie

Schyłek lat 80. wiązał się w Polsce z wielkimi przeobrażeniami, które nie ominęły także branży artystycznej. Wykazując się sporą zaradnością i odwagą, Tatiana Sosna-Sarno podjęła wówczas decyzję zaskakującą dla wielu osób z jej otoczenia. Aktorka postanowiła wejść w świat biznesu i założyła pizzerię „Ell Molino”. Lokal ten stał się wyjątkowym punktem na kulinarnej mapie stolicy, łączącym środowisko gastronomiczne ze światem artystycznym.

Inwestycja ta okazała się czymś znacznie więcej niż tylko krótkim epizodem. W czasach, gdy o wartościowe role było niezwykle trudno, wieloletnie i skuteczne zarządzanie firmami dało aktorce niezależność oraz stabilizację finansową. Choć odniosła sukces jako przedsiębiorczyni, nigdy nie straciła zamiłowania do teatru i filmu. Utrzymanie kontaktu z wyuczonym zawodem umożliwiała jej dalsza współpraca przy rozmaitych projektach z Jerzym Gruzą, nawet jeśli działania te nie zawsze odbywały się w blasku fleszy.

Jak dziś żyje Tatiana Sosna-Sarno? 72-letnia aktorka myśli o powrocie

Dziś 72-letnia Tatiana Sosna-Sarno wciąż zachowuje tę samą niespożytą energię, z której zasłynęła w swoich najważniejszych rolach. Upływający czas nie zmienił jej pełnego pasji nastawienia do życia oraz pracy. W 2026 roku artystka wprost zapowiada, że chętnie przyjęłaby większe propozycje filmowe lub serialowe. Po dekadach poświęconych na rozwijanie własnej działalności gospodarczej jest w pełni gotowa, aby znowu całkowicie oddać się pracy przed kamerą.

Droga życiowa aktorki stanowi świetny przykład determinacji i brania spraw we własne ręce w obliczu trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dysponując ogromnym bagażem doświadczeń, Tatiana Sosna-Sarno wypatruje dziś dobrego scenariusza, który pozwoliłby jej zaprezentować się młodszym widzom. Taki powrót z pewnością ucieszyłby również starszą publiczność, która z sentymentem wspomina czasy świetności serialu „Alternatywy 4”.