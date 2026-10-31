Maffashion przebrała się za Edwarda Miszczaka! Ale wymyśliła na Halloween. Internauci mają ubaw

Halloween to dla wielu osób okazja, by puścić wodze fantazji. Od kilku lat wśród polskich gwiazd i influencerów prym w kwestii halloweenowych przebrań wiedzie Julia Kuczyńska. Także w tym roku Maffashion postawiła na kogoś powszechnie znanego, kogo raczej nikt nie spodziewał się zobaczyć w takiej odsłonie. Influencerka przebrała się bowiem za Edwarda Miszczaka. Na Instagramie pokazała serię zdjęć i filmik, na których zaprezentowała swoją przemianę. Nie ograniczyła się jednak do samego kostiumu. Zabawę postanowiła pociągnąć również w opisie publikacji.

Maffashion sparodiowała portale plotkarskie

Pod zdjęciami i nagraniem Maffashion umieściła ten sam podpis: "TYLKO U NAS: Edward Miszczak i Anna Cieślak przyłapani na romantycznym spacerze! Nie mogli oderwać od siebie wzroku. Zdjęcia ze spaceru pary podbijają sieć! Jeden szczegół zwraca uwagę... [FOTO]".

Do tego dodała krótkie: "Happy Halloween!!!" i emotikony. Trudno nie zauważyć, że influencerka postanowiła zażartować z charakterystycznych nagłówków portali plotkarskich. Jej pomysł to połączenie halloweenowego przebrania z parodią show-biznesowych publikacji.

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Internauci zachwyceni pomysłem Maffashion

Pod postem szybko pojawiły się komentarze rozbawionych obserwatorów. Niektórzy przyznali, że początkowo dali się nabrać.

"Ahahahaha, super!!! Aż się nabrałam 😂😂" - napisała jedna z internautek. Ktoś inny skomentował krótko: "Skapnęłam się gdzieś po 40 sekundach". Nie zabrakło też komplementów pod adresem influencerki. "Julka haha you are the best! 😍", "Maff 🤣🤣🤣 co ty dałaś 🤣😂" i "Jesteś niemożliwa! Tytuł królowej Halloween pozostaje aktualny 😂" - czytamy pod publikacją. Jeden z komentarzy podsumował całe przebranie dwoma słowami: "za mocne 🤣".

Zobaczcie w naszej galerii, jak w tym roku prezentowało się halloweenowe przebranie Maffashion!

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