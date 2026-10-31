Marta Nawrocka pokazała się z temblakiem. Rzecznik prezydenta komentuje uraz pierwszej damy

Marta Nawrocka na setnych urodzinach uczestniczki Powstania Warszawskiego

W czwartek, 30 października, pierwsza dama wzięła udział w wyjątkowej uroczystości. Marta Nawrocka spotkała się z obchodzącą setne urodziny Haliną Rogozińską, bohaterką Powstania Warszawskiego. Na zdjęciach dokumentujących to wydarzenie widać, że na tę okazję wybrała czarne spodnie oraz golf w tym samym kolorze, a na ramiona luźno zarzuciła marynarkę. Największą uwagę obserwatorów przykuła jednak lewa ręka Nawrockiej, którą konsekwentnie chowała, a spod jej stroju wyraźnie wystawał fragment temblaka.

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Rafał Leśkiewicz komentuje kontuzję Marty Nawrockiej

Fotografie przedstawiające pierwszą damę z unieruchomioną kończyną natychmiast zrodziły pytania o powód tego urazu. Sytuację postanowił skomentować Rafał Leśkiewicz, pełniący funkcję rzecznika prezydenta. W wypowiedzi dla dziennika „Fakt” ujawnił on, że Marta Nawrocka doznała bolesnego urazu w trakcie aktywności fizycznej.

„To kontuzja ręki, którą pierwsza dama doznała na treningu. Nic groźnego” - przekazał w rozmowie z „Faktem” rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Z przekazanego komunikatu jasno wynika, że cała sytuacja nie zagraża zdrowiu pierwszej damy. Nadal nie wiadomo jednak, jak dokładnie przebiegał sam incydent ani przez jaki czas Marta Nawrocka będzie zmuszona korzystać z usztywnienia.

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Marta Nawrocka i jej zamiłowanie do treningów na siłowni

Zamiłowanie do regularnego ruchu nie jest w przypadku pierwszej damy żadną tajemnicą, ponieważ mówiła o tym już w przeszłości. Podczas wywiadu udzielonego stacji Polsat Marta Nawrocka otwarcie przyznała, że bardzo chętnie ćwiczy na siłowni, a sport stanowi niezwykle istotną część jej planu dnia. Niestety, ostatnia sesja treningowa miała pechowy finał i skończyła się urazem wymagającym założenia temblaka.

Mimo fizycznej niedyspozycji pierwsza dama nie odwołała wcześniej zaplanowanego spotkania z jubilatką Haliną Rogozińską. Marta Nawrocka stawiła się na urodzinach mimo dolegliwości, dbając jedynie o to, by uszkodzona ręka nie rzucała się w oczy. Zgodnie z zapewnieniami rzecznika prezydenta, jej obecny stan nie daje żadnych powodów do obaw.