Pleśń na uszczelkach okien zniknie w kilka minut. Wystarczy woda i produkt za 10 złotych

• Jesienna wilgoć stwarza doskonałe warunki do rozwoju pleśni na ramach okiennych, co wymaga szybkiej interwencji hamującej dalsze rozprzestrzenianie się grzyba.

• Poznaj niezwykle prostą, domową metodę pozwalającą na skuteczną walkę z tym uciążliwym problemem.

• Sprawdź, w jaki sposób mieszanka wody i zaledwie 10 kropel olejku potrafi w 10 minut zlikwidować nalot i przywrócić oknom idealną czystość.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Domowy sposób na pleśń na oknach. Tak zabezpieczysz ramy i uszczelki przed grzybem

Jesienna aura i wysoka wilgotność powietrza to czynniki, które mocno sprzyjają namnażaniu się grzybów oraz pleśni na ramach okiennych. W takiej sytuacji konieczna jest błyskawiczna reakcja, która pozwoli usunąć pleśń z okna i zahamuje jego dalsze rozprzestrzenianie się. Cały proces należy rozpocząć od starannego umycia zaatakowanej powierzchni, do czego świetnie sprawdzi się zwykła szczotka oraz ocet. Po wstępnym czyszczeniu trzeba dokładnie osuszyć to miejsce, co pozwoli przejść do właściwego odgrzybiania ram oraz uszczelek. Na tym etapie niezwykle skuteczny okazuje się domowy sposób na pleśń wykorzystujący wodę oraz olejek z drzewa herbacianego.

Olejek z drzewa herbacianego na pleśń z uszczelek okien. Jak przygotować roztwór?

Niezbędny w usuwaniu pleśni z okiem olejek z drzewa herbacianego kupisz w niemal każdej drogerii czy aptece za około 10 złotych. Produkt ten wyróżnia się silnym działaniem bakteriobójczym oraz grzybobójczym, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z pleśnią i innymi wykwitami na oknach. Przygotowanie mieszanki jest bardzo proste, ponieważ wystarczy wlać 10 kropli olejku do 50 ml wody, wymieszać i spryskać zapleśniałe uszczelki. Po odczekaniu 10 minut należy przetrzeć powierzchnię ściereczką, aby problem zniknął bezpowrotnie.

Czym usunąć pleśń z okna, gdy domowe sposoby zawodzą?

Zdarza się jednak, że naturalne metody okazują się niewystarczające w starciu z wykwitami obecnymi na samych oknach lub uszczelkach, co wymaga sięgnięcia po specjalistyczne środki grzybobójcze. Taka konieczność zachodzi zazwyczaj w przypadkach, kiedy pleśń rozwijała się przez długi czas i zdążyła zająć spory obszar. Wówczas profesjonalne preparaty chemiczne przyniosą znacznie lepsze rezultaty niż samodzielna walka z rozległym grzybem w mieszkaniu. Jeżeli natomiast szkodliwy nalot na dobre zadomowił się na uszczelkach albo silikonie okiennym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie po prostu wymiana tych elementów na nowe.