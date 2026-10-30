Maffashion co roku kradnie show na Halloween. Jej przebrania to prawdziwe dzieła sztuki!

Halloween w wydaniu Maffashion. Na jej przebrania czeka się cały rok

Halloween to dla gwiazd doskonała okazja, by zaszaleć z wyglądem i na jeden wieczór wcielić się w zupełnie inną postać. Jedni wybierają klasyczne kostiumy czarownic, wampirów czy bohaterów horrorów, inni inspirują się popularnymi filmami i serialami. Są jednak i tacy, którzy podchodzą do tematu znacznie bardziej ambitnie. Do tej grupy bez wątpienia należy Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, której halloweenowe metamorfozy od kilku lat wywołują niemałe poruszenie w polskim internecie.

Influencerka udowodniła już, że w kwestii przebrań trudno ją czymkolwiek ograniczyć. Zamiast sięgać po gotowe kostiumy, stawia na pomysłowe charakteryzacje, dopracowane stylizacje i zaskakujące inspiracje. Co ciekawe, jej wybory często mają niewiele wspólnego z tradycyjną estetyką Halloween. Nie chodzi przecież o to, żeby było strasznie, ale żeby efekt końcowy zrobił wrażenie!

Maffashion - Taniec z gwiazdami - wywiad

Od Maty po Igę Świątek. Maffashion potrafi zaskoczyć!

Julia Kuczyńska ma wyjątkowy talent do wcielania się w znane osobistości. W 2021 roku postanowiła przeobrazić się w rapera Matę, a rok później zaskoczyła internautów charakteryzacją na Quebonafide. Nie ograniczyła się przy tym do założenia podobnych ubrań. Zadbała również o fryzurę, makijaż i charakterystyczne szczegóły wyglądu artystów.

W kolejnych latach udowodniła, że inspiracji szuka nie tylko w świecie muzyki. W 2023 roku nawiązała do filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w którym jako dzieci wystąpili Lech i Jarosław Kaczyńscy. Rok później wcieliła się w Igę Świątek, a jej sportowa metamorfoza stała się kolejnym szeroko komentowanym halloweenowym pomysłem.

W 2025 roku influencerka ponownie skierowała uwagę na świat polityki. Tym razem przeobraziła się w Joannę Senyszyn, która osobiście wsparła przygotowania, użyczając jej elementów swojej garderoby. Każde z tych przebrań było zupełnie inne, ale wszystkie łączyło jedno - dbałość o szczegóły.

Nie tylko kostium! W jej metamorfozach liczy się każdy szczegół

Co sprawia, że halloweenowe przebrania Maffashion tak bardzo przyciągają uwagę? Przede wszystkim sposób, w jaki podchodzi do odtwarzania wizerunku wybranej postaci. Sama stylizacja to dopiero początek. Ogromne znaczenie mają odpowiednio dobrana peruka, makijaż, dodatki, a niekiedy również mimika, gesty i sposób poruszania się.

Dzięki temu jej metamorfozy nie przypominają zwykłych przebieranek. To przemyślane kreacje, które często trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka. Influencerka chętnie bawi się także konwencją, a w jej halloweenowych pomysłach nie brakuje humoru i dystansu.

Warto zauważyć, że Kuczyńska nie próbuje za każdym razem wyglądać pięknie czy efektownie w tradycyjnym rozumieniu tych słów. Znacznie ważniejsze jest dla niej podobieństwo do osoby, którą postanowiła naśladować. I właśnie dlatego jej przebrania tak bardzo wyróżniają się na tle innych halloweenowych stylizacji polskich gwiazd.

Sonda Które przebranie Maffashion na Halloween jest najlepsze? Mata Quebonafide Jacek i Placek z filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc" Iga Świątek Joanna Senyszyn

Najlepsze przebrania Maffashion na Halloween. Które zrobiło największe wrażenie?

Zbliżające się Halloween to doskonały moment, by przypomnieć najbardziej pomysłowe wcielenia Julii Kuczyńskiej. Przez ostatnie lata influencerka pokazała, że potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy doskonale znają jej zamiłowanie do eksperymentowania z wizerunkiem.

Czy bardziej przekonująca była jako Mata, Quebonafide, Iga Świątek, a może Joanna Senyszyn? Jedno jest pewne - jej halloweenowe pomysły trudno pomylić z czymkolwiek innym.

W naszej galerii zebraliśmy pamiętne przebrania Maffashion z poprzednich lat. Zobaczcie, jak zmieniała się na Halloween i sami oceńcie, która metamorfoza zasługuje na pierwsze miejsce!