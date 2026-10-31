Bartosz Kurek zachwyca w lidze japońskiej. Polak poprowadził swój zespół do zwycięstwa

Polski atakujący zakończył to spotkanie z dorobkiem 21 punktów, notując przy tym świetną, 51-procentową skuteczność w ofensywie za sprawą 20 skończonych ataków na 39 prób. Jako jeden z motorów napędowych stołecznych „Niedźwiedzi”, Bartosz Kurek dzielnie wspierał na boisku gwiazdora z Argentyny. Luciano Vicentin zdobył w tym meczu 22 oczka, osiągając w ataku 62 procent skuteczności.

Zespół Tokyo Great Bears bardzo potrzebował przełamania po dwóch wcześniejszych przegranych z drużyną Wolfdogs Nagoya. Choć Hiroshima Thunders zamyka obecnie ligową stawkę, faworyci zachowali czujność i uniknęli niespodzianki. Ten triumf pozwolił „Niedźwiedziom” awansować na trzecią lokatę w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów, a już w niedzielę 1 listopada oba zespoły zmierzą się w starciu rewanżowym.

Świetna dyspozycja 38-letniego reprezentanta Polski odbiła się szerokim echem w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zarówno lokalne media w swoich pomeczowych relacjach, jak i kibice w serwisach społecznościowych szeroko komentują niezwykle solidną formę doświadczonego atakującego, który w kolejnym już sezonie potwierdza swoją przynależność do ścisłej elity rozgrywek.

❗️ KUREK & VICENTIN! 🔝 Fantastyczny występ duetu Bartosz Kurek & Luciano Vicentin zapewnia Tokio Great Bears kolejne zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach SV League. ✅️ 📊: 🇵🇱 BARTOSZ KUREK 🆚️ JT HIROSZIMA (3-1): ▪️ 2️⃣1️⃣ PKT ▪️ +13 ▪️ 51% skuteczności w ataku (20/39) ▪️ 38% efektywności w ataku ▪️ 1 as serwisowy 📊: 🇦🇷 LUCIANO VICENTIN 🆚️ JT HIROSZIMA (3-1): ▪️ 2️⃣2️⃣ PKT ▪️ +17 ▪️ 44% pozytywnego przyjęcia ▪️ 62% skuteczności w ataku (20/32) ▪️ 53% efektywności w ataku ▪️ 1 as serwisowy ▪️ 1 punktowy blok Foto: @arisa84_photo #podsiatka— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 31, 2026