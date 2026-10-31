Bartosz Kurek zachwyca w lidze japońskiej. Polak poprowadził swój zespół do zwycięstwa

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-31 11:47

Reprezentujący barwy Tokyo Great Bears Bartosz Kurek rozegrał kolejne znakomite spotkanie na parkietach japońskiej SV League. W nocy z piątku na sobotę doświadczony siatkarz był kluczową postacią swojej drużyny, która po pełnym emocji i wyrównanym pojedynku pokonała zespół Hiroshima Thunders 3:1 (26:24, 29:27, 21:25, 25:23).

Siatkarz Bartosz Kurek w czerwonej koszulce. O sukcesach Polaka w lidze japońskiej przeczytasz na portalu Eska.
Autor: Artur Barbarowski/ East News

Polski atakujący zakończył to spotkanie z dorobkiem 21 punktów, notując przy tym świetną, 51-procentową skuteczność w ofensywie za sprawą 20 skończonych ataków na 39 prób. Jako jeden z motorów napędowych stołecznych „Niedźwiedzi”, Bartosz Kurek dzielnie wspierał na boisku gwiazdora z Argentyny. Luciano Vicentin zdobył w tym meczu 22 oczka, osiągając w ataku 62 procent skuteczności.

Zespół Tokyo Great Bears bardzo potrzebował przełamania po dwóch wcześniejszych przegranych z drużyną Wolfdogs Nagoya. Choć Hiroshima Thunders zamyka obecnie ligową stawkę, faworyci zachowali czujność i uniknęli niespodzianki. Ten triumf pozwolił „Niedźwiedziom” awansować na trzecią lokatę w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów, a już w niedzielę 1 listopada oba zespoły zmierzą się w starciu rewanżowym.

Świetna dyspozycja 38-letniego reprezentanta Polski odbiła się szerokim echem w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zarówno lokalne media w swoich pomeczowych relacjach, jak i kibice w serwisach społecznościowych szeroko komentują niezwykle solidną formę doświadczonego atakującego, który w kolejnym już sezonie potwierdza swoją przynależność do ścisłej elity rozgrywek.

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Bartosz Kurek
 

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