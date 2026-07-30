Liga Narodów siatkarzy. Kto zagra w półfinale ze Słowenią?

Starcie z debiutantem prowadzonym przez byłego selekcjonera

Reprezentacja Polski broni tytułu mistrzowskiego w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Podopieczni Nikoli Grbicia zajęli drugie miejsce w fazie zasadniczej rozgrywek. Zespół zanotował tam bardzo dobry bilans dziesięciu zwycięstw oraz zaledwie dwóch porażek. Ich czwartkowym przeciwnikiem będzie Ukraina, dla której to absolutny debiut na tym etapie rywalizacji.

Ukraińską kadrę narodową prowadzi Raul Lozano, trenujący Polaków w latach 2005-2008. Argentyńczyk poprowadził biało-czerwonych do wicemistrzostwa świata w 2006 roku, rozpoczynając budowę wielkiej potęgi tej drużyny. W fazie zasadniczej Polacy pokonali Ukraińców dopiero po odrabianiu strat ze stanu 0:2. Zespół Lozano udowodnił jednak później swoją wartość, wygrywając z Brazylią oraz Włochami.

Kto wystąpi w decydujących meczach turnieju finałowego?

Starcie Polaków z ukraińską drużyną rozpocznie się punktualnie o godzinie 13.30 polskiego czasu. Wcześniej odbędzie się rywalizacja Włoch z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, zaplanowana dokładnie na godzinę 9.00. W środę awans do półfinału wywalczyli Słoweńcy, pokonując drużynę narodową Turcji w stosunku 3:0. Tego samego dnia awansowali również Japończycy, pozostający bez porażki w całej rundzie zasadniczej.

Kolejna faza rozgrywek została zaplanowana w całości na najbliższy weekend. Sobotni terminarz rozgrywek obejmuje obydwa mecze półfinałowe, w których wyłonieni zostaną pretendenci do złota. Wielki finał oraz spotkanie o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę. Zwycięzca czwartkowego meczu Polski z Ukrainą zagra w walce o finał przeciwko zespołowi Słowenii.