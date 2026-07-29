Międzynarodowa akcja CBŚP. Rozbicie produkcji narkotyków w Niemczech i Holandii

Współpraca służb na terenie Niemiec i Holandii

Polscy policjanci z CBŚP uczestniczyli w skoordynowanych działaniach, które objęły teren Niemiec oraz Holandii. Międzynarodowa operacja była efektem intensywnej, wielomiesięcznej współpracy, w którą zaangażowane były liczne jednostki policji z kilku krajów. W akcji brali udział funkcjonariusze z Mönchengladbach, Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej, przedstawiciele Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen oraz prokuratury w Krefeld. Stronę holenderską reprezentowała tamtejsza policja, a wszystkie działania były koordynowane przez Europol.

Zatrzymania i przeszukania w 13 lokalizacjach

W ramach przeprowadzonych czynności służby przeszukały łącznie 13 lokalizacji, z których 10 znajdowało się w Niemczech, a 3 w Królestwie Niderlandów. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób różnych narodowości podejrzewanych o udział w produkcji nielegalnych substancji. Najważniejszym punktem operacji było odkrycie w miejscowości Niederkrüchten dwóch w pełni wyposażonych linii produkcyjnych. Znajdowały się one na rozległym terenie przemysłowym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie żwirowni.

Likwidacja linii produkcyjnych amfetaminy oraz MDMA

Podczas przeszukań mundurowi zabezpieczyli kompletną infrastrukturę służącą do wytwarzania narkotyków syntetycznych. Pierwsza z odnalezionych linii była przystosowana do produkcji amfetaminy i zawierała reaktor, destylatory oraz niezbędne zaplecze materiałowe. Druga instalacja służyła do wytwarzania MDMA i była wyposażona w odrębny reaktor, system mieszania oraz instalację do destylacji. Na miejscu znajdowały się również gotowe zestawy substancji chemicznych i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Przejęcie gotowych narkotyków i nielegalnych towarów

W trakcie realizacji policjanci ustalili, że w reaktorze o pojemności ponad 1000 litrów trwała właśnie intensywna reakcja chemiczna, w wyniku której powstawała tak zwana pasta amfetaminowa. Na miejscu zabezpieczono gotowy produkt oraz bardzo duże ilości innych substancji chemicznych potrzebnych do produkcji narkotyków. Oprócz środków odurzających funkcjonariusze przejęli amunicję do rewolweru oraz znaczne ilości alkoholu, perfum i wyrobów tytoniowych. Znalezione przedmioty najprawdopodobniej posiadały podrobione znaki towarowe.

Znaczenie koordynacji działań przez Europol

Przeprowadzona operacja potwierdziła, że ścisła wymiana informacji między państwami jest kluczowa w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. Dzięki koordynacji zapewnionej przez Europol służby mogły skutecznie uderzyć w strukturę zajmującą się produkcją znacznych ilości syntetycznych środków odurzających. Narkotyki wytwarzane w zlikwidowanych fabrykach miały trafiać na rynek europejski. Szczegółowe informacje na temat zakończonych działań zostały udostępnione również w oficjalnym serwisie informacyjnym Europolu.

Źródło: Policja.pl