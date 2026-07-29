Miss Polski 2026 – kiedy i gdzie oglądać? Data, godzina i transmisja

Maja Klajda w "Tańcu z gwiazdami"? II wicemiss świata stawia sprawę jasno!

Finał Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia w Nowym Sączu. Gala rozpocznie się o godz. 19:55 i będzie transmitowana na żywo na antenie Telewizji Polsat. Będzie to 37. edycja konkursu Miss Polski. O koronę powalczą 24 finalistki wyłonione podczas wcześniejszych castingów i eliminacji.

Miss Polski 2026 – data i godzina finału

Wybory Miss Polski 2026 odbędą się w niedzielę 2 sierpnia. Początek transmisji zaplanowano na godz. 19:55.

Miss Polski 2026:

data: niedziela, 2 sierpnia 2026,

godzina: 19:55,

transmisja: Telewizja Polsat,

miejsce: Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Gdzie oglądać Miss Polski 2026?

Finał konkursu będzie można oglądać na żywo w Polsacie. Gala zakończy trzydniowy Festiwal Piękna, w ramach którego odbędą się również międzynarodowe wybory Miss Supranational i Mister Supranational. Miss Supranational 2026 widzowie zobaczą w piątek 31 lipca o godz. 19:55. Konkurs Mister Supranational odbędzie się 1 sierpnia, ale Polsat pokaże jego retransmisję dopiero 9 sierpnia o godz. 19:55.

Gdzie odbędzie się finał Miss Polski 2026?

Finalistki wystąpią w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Miasto ponownie jest gospodarzem Festiwalu Piękna, łączącego polski konkurs z międzynarodowymi wyborami Miss i Mister Supranational. Podczas gali kandydatki zaprezentują się na scenie kilkukrotnie. W programie znalazły się wyjścia w stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych.

Kto poprowadzi Miss Polski 2026?

Gospodyniami finału będą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Obie prezenterki mają doświadczenie związane z konkursami piękności i telewizyjnymi galami. Na backstage’u z finalistkami będą rozmawiać Aleksander Sikora oraz Kasandra Zawal, która zdobyła tytuł Miss Polski 2024.

Kto wystąpi podczas finału Miss Polski?

O muzyczną oprawę wydarzenia zadbają znani wykonawcy. Na scenie mają pojawić się:

Sound’n’Grace,

Antek Smykiewicz,

Blanka,

Tatiana Okupnik.

Ich występy będą przeplatały kolejne prezentacje finalistek i etapy wyboru laureatki.

Ile finalistek walczy o koronę?

Do finału Miss Polski 2026 zakwalifikowały się 24 kandydatki. Reprezentują różne regiony Polski, zawody, kierunki studiów i zainteresowania. Organizatorzy podkreślają, że podczas wyboru zwyciężczyni liczą się nie tylko uroda i sposób prezentowania się na scenie. Jury ma również zwracać uwagę na osobowość, inteligencję, charyzmę, osiągnięcia oraz zaangażowanie społeczne uczestniczek.

Zwyciężczyni odbierze koronę, tytuł Miss Polski 2026, nagrody rzeczowe oraz 100 tys. zł. Przez kolejny rok będzie reprezentować konkurs podczas oficjalnych wydarzeń, a także Polskę w wyborach międzynarodowych. Nową Miss Polski poznamy w niedzielę 2 sierpnia. Transmisja finału rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie.