Wypadek przy ulicy Warszawskiej w Elblągu. Policjanci uratowali życie 40-latka

Interwencja patrolu przy ulicy Warszawskiej w Elblągu

W poniedziałek 27 lipca 2026 roku przy ulicy Warszawskiej w Elblągu doszło do wypadku z udziałem koparki. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli funkcjonariusze z patrolu prewencji, sierż. Patrycja Wierzbowska oraz sierż. Jakub Stachowski. Mundurowi zastali tam 40-letniego mężczyznę, który doznał bardzo poważnego urazu nogi. Policjanci bez zwłoki przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, rozcinając specjalistyczny strój ochronny poszkodowanego, aby dokładnie ocenić stan rannego.

Skuteczne tamowanie krwotoku przez funkcjonariuszy

Po wstępnej ocenie obrażeń policjanci zdecydowali o założeniu stazy taktycznej, co pozwoliło na skuteczne opanowanie masywnego krwotoku. Jak wykazały późniejsze ustalenia, u mężczyzny doszło do przerwania tętnicy, dlatego w tej sytuacji liczyła się każda sekunda. Dzięki zachowanemu opanowaniu i właściwej reakcji ranny elblążanin został sprawnie przekazany przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany mężczyzna został następnie przetransportowany do szpitala.

Szkolenia policjantów z zakresu pierwszej pomocy

To zdarzenie potwierdza, że mundurowi są dobrze przygotowani do ratowania ludzkiego życia w sytuacjach kryzysowych. Już podczas kursu podstawowego policjanci zdobywają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności obejmujące udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Program szkolenia zawiera między innymi naukę tamowania krwotoków, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz schematy postępowania w stanach zagrożenia życia. Zdobyte umiejętności są regularnie doskonalone w trakcie pełnionej służby, co umożliwia skuteczne działanie funkcjonariuszy nawet w najbardziej wymagających okolicznościach.

Źródło: Policja.pl