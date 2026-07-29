Kradzieże samochodów w Łodzi. Policja odzyskała pojazdy warte 350 000 zł

Nocna akcja funkcjonariuszy w powiecie poddębickim

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi prowadzili działania wymierzone w osoby kradnące pojazdy. Na podstawie analizy wcześniejszych spraw oraz rozpoznania środowiska kryminalnego wytypowali samochód, którym mogli poruszać się sprawcy. 7 lipca 2026 roku około godziny 00:30 mundurowi pojechali do powiatu poddębickiego, aby zatrzymać podejrzewanych mężczyzn. W kręgu zainteresowań zatrzymanych osób znajdowały się głównie auta marek francuskich, które znikały z terenu Łodzi i pobliskich powiatów.

Zatrzymanie podejrzanych i przeszukania w Zgierzu

Podczas zaplanowanych działań policjanci najpierw ujęli 46-latka jadącego Peugeotem, a następnie 37-latka, który w innym samochodzie pełnił funkcję pilota. W pojazdach oraz przy mężczyznach znaleziono urządzenia elektroniczne do otwierania aut, zagłuszacze sygnałów GPS i GSM, a także telefony i karty SIM. Funkcjonariusze przeszukali również mieszkanie 46-letniego mieszkańca Zgierza, gdzie odnaleźli tablice rejestracyjne, broń gazową i substancje odurzające. Okazało się, że starszy z zatrzymanych prowadził auto pod wpływem zakazanych środków i był wcześniej wielokrotnie karany, a zakład karny opuścił w listopadzie 2024 roku po odbyciu kary 9 lat pozbawienia wolności.

Odzyskane pojazdy i zarzuty dla sprawców

Dzięki pracy policjantów udało się odzyskać Peugeota o wartości około 60 000 zł, który został skradziony w Łodzi zaledwie kilka godzin przed akcją. Funkcjonariusze zabezpieczyli też trzy inne samochody użytkowane przez mężczyzn, w których biegły z zakresu mechanoskopii stwierdził ingerencję w pola numerowe. Łączna wartość zabezpieczonego mienia została oszacowana na kwotę 350 000 zł. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, a starszy z nich odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków, zakłócanie sieci teleinformatycznej oraz prowadzenie pod wpływem środków odurzających.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o kradzieże

Młodszy z zatrzymanych łodzian był już wcześniej notowany przez służby w związku z kradzieżami pojazdów. Za popełnione obecnie czyny obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Decyzją sądu obaj podejrzani spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew.

Źródło: Policja.pl