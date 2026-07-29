Znęcanie się nad psem w Kłodzku. 38-latek usłyszał zarzuty za znęcanie się nad zwierzęciem

Interwencja policji w Kłodzku

Funkcjonariusze z komendy powiatowej w Kłodzku podjęli działania po otrzymaniu sygnału o niewłaściwym traktowaniu zwierzęcia. Mundurowi zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewano o znęcanie się nad psem. Dzięki zgromadzonym przez policjantów informacjom możliwe było przerwanie cierpienia czworonoga oraz pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej. Policjanci sprawnie przeprowadzili niezbędne czynności procesowe w tej sprawie.

Szczegóły dotyczące niewłaściwego traktowania zwierzęcia

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że od maja do 24 lipca 2026 roku mężczyzna stosował wobec psa rasy mieszanej różnego rodzaju przemoc. Właściciel miał głodzić czworonoga, bić go, kopać oraz szarpać za smycz. Dodatkowo mundurowi ustalili, że 38-latek rzucał w psa różnymi przedmiotami i pozostawiał go na zewnątrz bez zapewnienia dostępu do wody, pożywienia oraz odpowiedniego schronienia. Zgromadzony materiał wskazuje również, że mężczyzna przypalał zwierzę papierosami.

Pomoc medyczna i schronienie dla psa

Podczas interwencji mundurowi odebrali psa właścicielowi i przetransportowali go do schroniska dla zwierząt. Na miejscu czworonóg otrzymał niezbędną pomoc medyczną oraz opiekę, której wcześniej mu brakowało. Funkcjonariusze przypominają, że troska o dobrostan zwierząt jest wspólną odpowiedzialnością społeczną, a każda informacja o przemocy może być kluczowa dla służb. Obecnie zwierzę przebywa w bezpiecznym schronieniu pod okiem specjalistów.

Zarzuty i możliwe kary dla mieszkańca Kłodzka

Materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie 38-latkowi zarzutów znęcania się nad zwierzęciem. O dalszych konsekwencjach wobec mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Za znęcanie się nad psem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w sytuacjach, gdy czyn został popełniony ze szczególnym okrucieństwem, wymiar kary może wzrosnąć do 5 lat. Sąd ma także możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz nawiązki na cele związane z ochroną zwierząt.

Źródło: Policja.pl