Tak Hakiel odpowiada na pytanie o Cichopek. Nie ma złudzeń

Przyjście na świat drugiego wspólnego potomka stanowi przełomowe wydarzenie w życiu Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej. Para wychowująca dotychczas syna o imieniu Romeo doczekała się teraz narodzin córki Vivienne. Rodzice ogłosili tę radosną wiadomość w sieci, co natychmiast wywołało lawinę gratulacji pod ich wpisami. Przy tej okazji pojawiły się również dociekania dotyczące byłej żony tancerza. Wszyscy zastanawiali się, czy aktorka Katarzyna Cichopek przesłała mu życzenia w związku z powiększeniem rodziny.

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Marcin Hakiel o kontaktach z Katarzyną Cichopek

Przyjście na świat małej Vivienne skłoniło media do zadania tancerzowi bardzo bezpośredniego pytania. Reporter serwisu Kozaczek postanowił ustalić, czy Katarzyna Cichopek skontaktowała się z byłym mężem, aby pogratulować mu narodzin córeczki. Marcin Hakiel zareagował na te dociekania w niezwykle wymowny sposób.

„Kto? Przepraszam? Nie, my nie mamy żadnego kontaktu. (...) My tam wymienimy raz na miesiąc może jakiegoś maila tam odnośnie albo jakichś ostatnich naszych spraw wspólnych majątkowych albo wspólnych dzieci, ale tu właściwie te dzieci są tak duże, że tu nie ma potrzeby” – powiedział w rozmowie z Kozaczkiem Marcin Hakiel.

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!

Marcin Hakiel szczerze o relacjach po rozwodzie

Na samym opisie aktualnych stosunków z Katarzyną Cichopek wypowiedź tancerza się jednak nie zakończyła. Przedstawił on także własną filozofię dotyczącą utrzymywania znajomości z dawnymi partnerami życiowymi. Zdaniem Hakiela byli małżonkowie po rozwodzie wcale nie muszą na siłę pielęgnować bliskich relacji.

„Chyba to kiedyś powiedziałem, że ja to polecam wszystkim po rozwodzie, żeby, jeśli nie ma potrzeby, to nie, no słuchaj z jakiegoś powodu się ludzie rozstali, tak? A wcześniej sobie deklarowali, że chcą być razem. Skoro zdecydowali, że ta deklaracja już nie ma racji bytu, no to po co?” – podsumował Marcin Hakiel.

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